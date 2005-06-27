پوران درخشنده: آثار ارسالي به جشنواره فيلم سبز از پيشرفت خوبي برخوردار بود

"پوران درخشنده" كه جزو هيات داوران چهارمين جشنواره بين المللي دو سالانه فيلم سبز است، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" درباره برگزاري اين جشنواره گفت: به نظرم برگزاري اين جشنواره جذابيت زيادي دارد، چرا كه بحث محيط زيست خيلي مهم است و در زندگي انسان نقش سازنده اي دارد، بنابراين با توجه به اهداف جشنواره فيلم ها ساخته شد و اين مساله قابل تقدير است.

وي كه در دوره هاي قبل هم به عنوان داور حضور داشته است، خاطر نشان ساخت: من براي بخش جنبي اين جشنواره كاري به نام "بن بست" ساختم كه نگاهي به ترافيك و آلودگي ارائه كردم. البته بايد اشاره كنم كه آثار ارسالي امسال نسبت به دوره هاي گذشته پيشرفت خوبي داشته است و يك حركت رو به رشد ديده مي شود.



پوران درخشنده

وي با اشاره به ديگر كشورهاي شركت كننده، گفت: كشورهاي خارجي نسبت به آيتم هاي اين مقوله آشنايي بيشتر و خوبي دارند و فيلم هايي ويژه محيط زيست ساخته اند. در كشورهاي خارجي به دليل اين كه امكانات خاصي وجود دارد و با توجه به اين كه متخصصان در ارتباط با آبزيان و ... خيلي تخصصي كار مي كنند و فيلمسازان تخصصي هستند، تجربه شان در اين زمينه خيلي زياد است. البته آن هم ابزار لازم را در اختيار دارند و كارهاي خوبي هم مي سازنند.

اين كارگردان افزود: به هرحال اين جشنواره تازه است و ما بايد نسبت به مقوله محيط زيست، شناخت بيشتري پيدا كنيم و فيلم هايي با اين نگرش بسازيم. البته تعداد اين آثار در گذشته محدود بود، ولي اميدوارم كارهاي خوبي ساخته شود، چرا كه ما فيلمسازان خوبي داريم.

وي خاطر نشان ساخت: بحث محيط زيست خيلي جدي است وبايد سرمايه گذاري شود، چرا كه نياز جامعه مدرن است و با توجه به اين كه ما به سمت مدرنيته مي رويم، پرداختن به محيط زيست خيلي مهم است. در واقع آرامش بيشتر در گرو شناخت ما از طبيعت است.