یادواره شهدای زن استان فارس در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر: دومین یادواره شهدای زن استان فارس به عنوان پيش‌يادواره كنگره ملی 7 هزار زن شهيد كشور با رونمایی از یادمان تندیس شهدای زن استان فارس و اهدای لوح یادبود به 15 خانواده شهیده زن و 15 دختر موفق خانواده شهید ظهر پنجشنبه در شیراز برگزار شد.

مسئول سازمان بسيج جامعه زنان فارس گفت: اين برنامه در سالروز شهادت كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه(س) كه بيانگر این است كه شهدای زن نيز ادامه دهنده راه اهل بيت عصمت و طهارت بودند.

راضیه علی محمدی با تاکید بر اهميت حضور زنان در جبهه‌های جنگ عنوان کرد: با توجه به اسناد و شهادت تاریخ اين زنان با غيرت بودند كه در حريم مقدس و پاكی طريقشان ثابت ماندند و تمام اميد خود را به آنچه كه مصلحت نظام و مكتبشان بود، پيوند زدند.

وی ادامه داد: سخن گفتن از جان نثاران راستین کار سخت و دشواری است و بايد شهدا را الگوی راه خويش قرار داد و همگی به نوبه خود ادامه دهنده راه آنان باشيم.