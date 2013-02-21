  1. استانها
  2. فارس
۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

همزمان با سرسر کشور/

یادواره شهدای زن استان فارس در شیراز برگزار شد

یادواره شهدای زن استان فارس در شیراز برگزار شد

شیراز- خبرگزاری مهر: دومین یادواره شهدای زن استان فارس با حضور 146 خانواده زن شهدا در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر: دومین یادواره شهدای زن استان فارس به عنوان  پيش‌يادواره كنگره ملی 7 هزار زن شهيد كشور با رونمایی از یادمان تندیس شهدای زن استان فارس و اهدای لوح یادبود به 15 خانواده شهیده زن و 15 دختر موفق خانواده شهید ظهر پنجشنبه در شیراز برگزار شد.

مسئول سازمان بسيج جامعه زنان فارس گفت: اين برنامه در سالروز شهادت كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه(س) كه بيانگر این است كه شهدای زن نيز ادامه دهنده راه اهل بيت عصمت و طهارت بودند.

راضیه علی محمدی با تاکید بر اهميت حضور زنان در جبهه‌های جنگ عنوان کرد: با توجه به اسناد و شهادت تاریخ اين زنان با غيرت بودند كه در حريم مقدس و پاكی طريقشان ثابت ماندند و تمام اميد خود را به آنچه كه مصلحت نظام و مكتبشان بود، پيوند زدند.

وی ادامه داد: سخن گفتن از جان نثاران راستین کار سخت و دشواری است و بايد شهدا را الگوی راه خويش قرار داد و همگی به نوبه خود ادامه دهنده راه آنان باشيم.

کد مطلب 2003203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها