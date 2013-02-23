برپایی سه نمایشگاه هنری در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، کالیگرافی اصطلاحی غربی است که در توصیف هنر خوشنویسی به کار می‌رود. از این رو این هنر در سراسر دنیا با این نام شناخته می‌شود.

نقاشیخط، گونه‌ای متفاوت از کالیگرافی است و همچنین حروف‌نگاری (تایپو گرافی) هم مجزا از کالیگرافی شناخته می‌شوند در برخی آثار تایپوگرافی از تکنیک‌ها و یا ابزار کالیگرافی استفاده می‌شود.

اما کالیگرافی نوعی نقاشی است که در آن خطوط با یکدیگر برخورد دارند و در واقع نوعی کمپوزسیون خط است.

در کالیگرافی، هنرمند اشکالی بوجود می‌آورد که زیباست که علاقه مندان می توانند این هنر را در نمایشگاه "نبض خط" مشاهده کنند

نمایشگاه "نبض خط" مهمان نگارخانه صورتگر

نمایشگاه نبض خط آثار کالیگرافی رها عبدالهی است که از چهارم تا 9 اسفند در نگارخانه صورتگر واقع در مجموعه فرهنگی هنری وصال برپاست.

علاقه مندان می توانند از شنبه تا چهارشنبه صبح ها از 9 تا 13 و عصرها از 16:30 تا 20:30 برای دیدن آثار به نگارخانه وصال مراجعه کنند.

نمایشگاه زیور آلات در مهر

نمایشگاه زیورآلات آثار نگین نوابی تا 9 اسفند ماه مهمان نگرستان مهر است.

نگارستان مهر از ساعت 16.30 تا 20 پذیرای دوستانی است که به این هنر دستی علاقه دارند.

نمایشگاه طراحی و نقاشی در نگارخانه شیوایی

نمایشگاه طراحی و نقاشی آثار اسکندر سلمانپور همچنین در نگارخانه شیوایی از 4 تا 9 اسفند برپا است .

هنردوستان می توانند روزهای شنبه تا چهارشنبه صبح ها از 9 تا 13 و عصرها از 16:30 تا 20:30 به مجموعه فرهنگی هنری وصال برای دیدن آثار مراجعه کنند.