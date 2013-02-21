  1. استانها
  2. خوزستان
۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

نظارت:

دو کمپ نوروزی با نصب 150 چادر در خرمشهر آماده سازی شد

دو کمپ نوروزی با نصب 150 چادر در خرمشهر آماده سازی شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: شهردار خرمشهر از آماده سازی دو کمپ نوروزی با نصب 150 چادر در خرمشهر خبر داد.

محمد نظارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کمپها همچنین 12 چشمه سرویس بهداشتی و منابع آب آشامیدنی بهداشتی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد نوروزی در این شهرداری افزود: برنامه ریزیها و تمهیدات  لازم برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور اندیشیده شده است.

نظارت همچنین بر آمادگی شهرستان خرمشهر برای پذیرایی از مهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور تاکید کرد.

اقدام در جهت انجام عملیات روکش آسفالت خیابانهای اصلی، تعویض جدول در بلوار ساحلی، نخاله برداری و نام گذاری خیابانها، ساماندهی بازارها، نظافت پارک ها و اماکن دیدنی شهر خرمشهر از جمله اقدامات شهرداری خرمشهر برای آماده سازی و زیبا سازی شهر برای استقبال از میهمانان نوروزی عنوان شد.

کد مطلب 2003229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها