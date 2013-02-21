دو کمپ نوروزی با نصب 150 چادر در خرمشهر آماده سازی شد

محمد نظارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کمپها همچنین 12 چشمه سرویس بهداشتی و منابع آب آشامیدنی بهداشتی پیش بینی شده است.



وی با اشاره به تشکیل ستاد نوروزی در این شهرداری افزود: برنامه ریزیها و تمهیدات لازم برای استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور اندیشیده شده است.



نظارت همچنین بر آمادگی شهرستان خرمشهر برای پذیرایی از مهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور تاکید کرد.



اقدام در جهت انجام عملیات روکش آسفالت خیابانهای اصلی، تعویض جدول در بلوار ساحلی، نخاله برداری و نام گذاری خیابانها، ساماندهی بازارها، نظافت پارک ها و اماکن دیدنی شهر خرمشهر از جمله اقدامات شهرداری خرمشهر برای آماده سازی و زیبا سازی شهر برای استقبال از میهمانان نوروزی عنوان شد.