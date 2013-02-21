۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

طرح تشدید فوریتهای پزشکی در خرمشهر اجرا می شود

خرمشهر – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت و درمان خرمشهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز گفت: طرح تشدید فوریتهای پزشکی در ایام نوروز در این شهرستان اجرا می شود.

مهرداد پاریان زیتونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز گروه های بهداشت و درمان در قالب طرح تشدید فوریتهای پزشکی در بیمارستان ولیعصر، چهار درمانگاه شهری، پایگاه دریایی و قرنطینه مرزی شلمچه فعالیت دارند.

وی ضمن اعلام آمادگی مراکز درمانی خرمشهر در جهت ارائه خدمات در ایام نوروز اظهار کرد: با توجه به میزبانی هر ساله خرمشهر از جمع کثیری از میهمانان و کاروانهای راهیان نور برنامه ریزیهای و تمهیدات لازم در خصوص پذیرش و ارائه خدمات درمانی اندیشیده شده است.


پاریان زیتونی تصریح کرد: اسکان موقت و فرآیندهای بهداشتی و خدماتی برای ارایه هر چه بهتر به میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور از جمله این اقدامات انجام شده به شمار می رود.

