طرح تشدید فوریتهای پزشکی در خرمشهر اجرا می شود

مهرداد پاریان زیتونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز گروه های بهداشت و درمان در قالب طرح تشدید فوریتهای پزشکی در بیمارستان ولیعصر، چهار درمانگاه شهری، پایگاه دریایی و قرنطینه مرزی شلمچه فعالیت دارند.



وی ضمن اعلام آمادگی مراکز درمانی خرمشهر در جهت ارائه خدمات در ایام نوروز اظهار کرد: با توجه به میزبانی هر ساله خرمشهر از جمع کثیری از میهمانان و کاروانهای راهیان نور برنامه ریزیهای و تمهیدات لازم در خصوص پذیرش و ارائه خدمات درمانی اندیشیده شده است.





پاریان زیتونی تصریح کرد: اسکان موقت و فرآیندهای بهداشتی و خدماتی برای ارایه هر چه بهتر به میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور از جمله این اقدامات انجام شده به شمار می رود.