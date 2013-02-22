خلیل جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده انتشار شدن مجموعه شعر تازه خود با عنوان «بهشت بی‌امکانات» خبر داد و گفت: این اثر در برگیرنده مجموعه‌ای از تازه‌ترین اشعار طنز من است که در سال جاری سروده شده و عنوان آن نیز از عنوان یکی از اشعار مجموعه انتخاب شده است.

وی افزود: اشعار این کتاب به دلیل اینکه در بیشتر موارد بسیار طولانی بودند، در قالب مثنوی سروده شده است و البته برخی از رباعی‌های طنز من هم در این کتاب قرار گرفته‌اند.

جوادی با اشاره به مضمون طنز این اشعار گفت: دستمایه سرودن این اشعار، رویدادهای و اتفاقات فرهنگی و اجتماعی و گاه سیاسی روز جامعه بوده است. من معتقدم طنز ترکیب هزمان تبسم و تفکر است و باید نسبت به حقیقت آن فرهنگسازی کرد. این کتاب سعی دارد با اشعار خود برخی از عادت‌های غلط رایج اجتماعی و فرهنگی ما و نیز باورهای اشتباه خرافی و حتی برخی مسائل روز سیاسی را با چاشنی طنز به شکلی عنوان کند که مخاطب به تفکر درباره آنها نیاز پیدا کند.

این شاعر افزود: این کتاب را به صورت ناشر ـ مولف و با شمارگان 50 هزار نسخه منتشر می‌کنم و در حال حاضر هم متن آن برای صدور مجوز در اختیار اداره کتاب است که بنا بر اطلاع، کار بررسی آن تمام شده و مجوز این اثر نیز به زودی صادر خواهد شد.

جوادی تاکید کرد: برای توزیع «بهشت بی‌امکانات» سعی دارم تا از همه امکاناتی که در اختیارم هست بهره ببرم و به همین منظور توزیع در روزنامه‌فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها را هم در دستور کار قرار داده‌ام و سعی می‌کنم به هر شکل ممکن کتاب را در معرض دید مخاطب قرار دهم.

جوادی با اشاره به مجموعه شعر طنز دیگر خود با عنوان «محکمه الهی» نیز گفت: این مجموعه شعر هم امسال به صورت ناشر مولف منتشر شد و چاپ دومش شمارگان 50 هزار نسخه‌ای را تجربه کرد. تا الان نیمی از چاپ دوم آن فروش رفته است و به نظرم در آستانه نمایشگاه کتاب بتوانم برای چاپ سوم آن اقدام کنم.