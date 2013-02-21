ستاره دار شدن واحدهای تولیدی صنعتی مازندران در بانکها نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه ظهر پنجشنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات هتل سالاردره ساری افزود: متاسفانه نحوه برخورد بانکها با تولیدکنندگان صنعتی و معدنی استان مناسب نیست.

وی اظهار داشت: برخورد مدیران بانکها با صاحبان واحدهای تولیدی که ضامن سایر واحدهای تولیدی برای اعطای تسهیلات شده مناسب نبوده و به آنان نیز تسهیلات نمی دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی بر اساس قانون تشکیل شده، اظهار داشت: متاسفانه بانک ها تولیدکنندگان خوب و بد را با یکدیگر به یک سطح می بینند و برخی تولیدکنندگان مطرح که ضامن شده از بانک ها کارت ستاره دار می گیرند.

غشریه گفت: اتاق بازرگانی آمادگی لازم را برای حمایت از تولید و جداکردن تولیدکنندگان متخلف از دیگر تولیدکنندگان دارد.

وی با انتقاد از عدم اجرایی شدن مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کشور و استان، تصریح کرد: نقش نمایندگان مجلس در تحقق این شعار سال رهبری بسیار اثرگذار است.

عشریه با بیان اینکه سرمایه گذاران عمل کننده اصلی طرح ها و برنامه ها هستند، افزود: این افراد برای حفظ اقتصاد کشور تلاش می کنند.

وی افزود: تولیدکننده نیازمند حمایت مسئولان بوده چرا مشکلات فعلی تولیدکنندگان فرا استانی است و فشار تحریم، تورم و کمبود مواد اولیه و ستاره دار شدن واحدهای صنعتی در بانکها مهم ترین مشکلات فعلی تولیدکنندگان است.

این مسئول اتاق بازرگانی مازندران گفت: بهره بانکی طاقت فرسا شده و در برخی مواقع از 33 درصد هم تجاوز کرده و در مواقعی با احتساب سودهای متفرقه بهره بانکی تولیدکنندگان به 40 درصد هم رسیده است.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان از شرایط فوق رضایت ندارند اگر چه حقوق 400 هزار تومانی را برای کارگران کافی نمی دانم ولی توان پرداخت بیشتر آن با توجه به شرایط فعلی برای کارفرمایان امکان پذیر نیست.

در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، سه مقاله برتر از سوی اساتید دانشگاه و مدیران در نوبت عصر ارائه می شود.