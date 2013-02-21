کاهش سن ابتلاء به بیماری های قلبی و عروقی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، رضایت پرویزی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه امنیت غذایی شهرستان تبریز که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: متاسفانه بر اثر عوامل متعددی در حال حاضر و در گذر زمان ، سن افراد مبتلایان به بیماری های قلبی در جهان و ایران در حال کاهش است .

وی در این راستا گفت: مسئولین باید برای مقابله با خطرات ناشی از این بیماری ،دست به دست هم داده و با آموزش افراد ، میزان مبتلایان به این بیماری ها را کاهش دهند.

پرویزی در ادامه سخنان خود گفت:در حال حاضر در دنیا بیش از 17 میلیون نفر به علت بیماری های قلبی و عروقی جان خود را از دست می دهند که پیش بینی می شود اگر این روند ادامه یابد تا سال 2020 میلادی ، مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری های قلبی و عروقی به 77 درصد افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خسارت های وارده از بیماری های قلبی و عروقی و هزینه های سرسام آور این بیماری ها برای سیستم بهداشتی کشور ، همواره محرکی جدی و قوی برای طرح و اجرای برنامه های پیشگیری از بیماری های قلبی است.

پرویزی همچنین در خصوص وضعیت بیماری های قلبی و عروقی در ایران افزود:در ایران بیش از 46 درصد از کل مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است و مهم ترین گروه بیماری های قلبی و عروقی ، بیماری عروق کرونر قلب و عوارض ناشی از آن است که در مرحله اول کاملا قابل پیشگیری است.

وی در خصوص ساده ترین راه های پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی گفت: رژیم غذایی مناسب ، پرهیز از چاقی ، خودداری از سیگار و قلیان از مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری های قلبی وعروقی است.