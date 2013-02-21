۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

بیگی تاکید کرد:

ضرورت استفاده از زیرساخت های بازارچه های مرزی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: بازارچه های مرزی استان دارای ظرفیت ها و زیرساخت های مناسبی بوده که باید از آنها برای تقویت تجارت بین کشورها استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه درنشست ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان اظهار داشت: کشورهای ارمنستان ، جمهوری آذربایجان و  نخجوان دارای ظرفیت خوبی برای تجارت و صادرات هستند که در این میان ارمنستان آمادگی خود را مبنی بر همکاری بیشتر با استان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در خصوص دیگر کشورها نیز باید اقدام مناسبی برای جلب مشارکت های اقتصادی صورت گیرد.

 بیگی در خصوص توجه به بازارهای مرزی و نقش آن در پویایی اقتصادی گفت: قسمت شمالی کشور با شرایط کنونی بیشتر درگیر مسائل اقتصادی است زیرا اکثر مبادلات ارزی از این قسمت کشور صورت می گیرد.

وی افزود: هم اکنون در قسمت های جنوبی کشور مثلا در خلیج فارس و به دلیل برخی تحریم ها عرضه نفت با سختی هایی روبرو شده است در حالی در  شمال غرب تجارت و مبادلات ارزی به راحتی و به دور از برخی دغدغه ها صورت می گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تلاش چند برابر مسئولان اقتصادی استان گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب استان برای صادرات و همچنین تجارت باید اقدامات مناسبی برای استفاده از این موقعیت ها انجام داده و به کمک آن بتوانیم گام مناسبی برای اقتصاد کشور برداریم.

