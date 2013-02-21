ضرورت استفاده از زیرساخت های بازارچه های مرزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه درنشست ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان اظهار داشت: کشورهای ارمنستان ، جمهوری آذربایجان و نخجوان دارای ظرفیت خوبی برای تجارت و صادرات هستند که در این میان ارمنستان آمادگی خود را مبنی بر همکاری بیشتر با استان اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در خصوص دیگر کشورها نیز باید اقدام مناسبی برای جلب مشارکت های اقتصادی صورت گیرد.

بیگی در خصوص توجه به بازارهای مرزی و نقش آن در پویایی اقتصادی گفت: قسمت شمالی کشور با شرایط کنونی بیشتر درگیر مسائل اقتصادی است زیرا اکثر مبادلات ارزی از این قسمت کشور صورت می گیرد.

وی افزود: هم اکنون در قسمت های جنوبی کشور مثلا در خلیج فارس و به دلیل برخی تحریم ها عرضه نفت با سختی هایی روبرو شده است در حالی در شمال غرب تجارت و مبادلات ارزی به راحتی و به دور از برخی دغدغه ها صورت می گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تلاش چند برابر مسئولان اقتصادی استان گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب استان برای صادرات و همچنین تجارت باید اقدامات مناسبی برای استفاده از این موقعیت ها انجام داده و به کمک آن بتوانیم گام مناسبی برای اقتصاد کشور برداریم.