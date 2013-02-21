جمع آوری 27500 حلقه لوح فشرده غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جابری انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از آثار فرهنگی، هنری وزارت ارشاد گفت: در ادامه روند بازرسی‌های انجام پذیرفته از فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی از شهرستان‌های کرج، تهران، ورامین و قرچک از توابع استان‌های البرز و تهران با همکاری بسیار خوب و مقتدرانه عزیزانمان در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان‌ها تعداد 27500 حلقه لوح‌های فشرده غیرمجاز شامل تعداد زیادی کپی فیلم‌های ایرانی(گواهینامه، کلاه قرمزی – بچه ننه، جرم، کیمیا و خاک، ویلای من، گلچهره، خوابم می‌آد، جعبه موسیقی، نارنجی پوش، تنها تر از من، انسانها)، موسیقی و بازی‌های رایانه‌ای ممنوعه و غیرمجاز جمع آوری شد.

وی افزود: حفظ باورها و ارزش‌های دینی و اسلامی در سرلوحه کارهای ماست چرا که اینگونه محصولات ضد فرهنگی در تغییر سبک زندگی موثر بوده و امنیت سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فرهنگی را مخدوش می‌کند. بنابراین توجه والدین به این موضوعات می‌بایست بیش از پیش باشد. البته پرداختن به این موضوعات در آموزش و پرورش که نقش اساسی در حوزه تعلیم و تربیت دارد می‌تواند گام موثری در امر پیشگیری باشد.

جابری انصاری تأکید کرد: همانگونه که مردم عزیزمان اذعان دارند، این اقدامات بازدارنده خود نوعی حمایت از صنایع فرهنگی بومی و موجب رشد و بالندگی فرهنگ اسلامی، ایرانی در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

دبیر ستاد حمایت و صیانت اضافه کرد: شماره تلفن 42991 ضمن پاسخگویی به مردم عزیز، آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص عرضه غیرمجاز محصولات فرهنگی است. به جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم عزیز ایران اسلامی در خصوص عملکرد ستاد و فرهنگ سازی در این زمینه می‌توانند به نشانی www.hsetad.ir و یا از طریق قسمت پیوندهای سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ستاد مراجعه کنند.

