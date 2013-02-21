تجارب علمی دانشگاهیان مازندران در اختیار اساتید آستاراخان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد علي اكبر طاهايي ظهر پنجشنبه در ديدار با رئیس پژوهشكده علوم طبيعي دانشگاه دولتي آستاراخان روسيه خواستار تبادل دانشجو و استاد بين دانشگاه آستاراخان و مراكز آموزش عالي مازندران شد و گفت: موضوع ميكروب زدايي از درياي خزر به عنوان تحقيق مشترك از سوي دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي ساري و دانشگاه آستاراخان روسيه اجرا شود.

وی توجه به توسعه علم و فناوري را لازم و حياتي دانست و گفت: روابط مراكز علمي استان با دانشگاه هاي ساير كشور ها بر محوريت كاربردي نمودن علوم به ويژه در بخش صنعت و كشاورزي استوار است.

طاهایی تفكر استقلال طلبانه ايرانيان را عامل شكوفايي و توسعه كشورشان اعلام كرد و گفت: تحريم و فشارهاي اقتصادي از سوي كشورهاي به ظاهر قدرتمند باعث شكوفايي استعدادهاي جوانان، محققان و دانشمندان ايران اسلامي گرديد.تبادل تجربيات علمي بين دانشگاه هاي مازندران وآستاراخان باعث افزايش سطح همكاري اين دو استان خواهد شد.

وي با اشاره به دستيابي دانشگاه صنعتي بابل به تكنولوژي تصفيه فاضلاب گفت: مراكز آموزش عالي مازندران تجارب و دست آوردهاي بسيار چمشگيري در حوزه نانو به دست آورده اند كه مي توانند آنرا در اختيار دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي آستاراخان قرار دهد.

ولادمير نيكلايويچ، رييس پژوهشكده علوم طبيعي دانشگاه دولتي آستاراخان روسيه در این دیدار با اشاره به بازديد خود و هيات همراه از دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي ساري گفت: از پيشرفت، توان علمي اساتيد و دانشجويان اين مركز علمي با وجود تحريم ها شگفت زده شده است.

وي گفت: موفقيت و توسعه مراكز علمي و دانشگاه ها در ايران نشان از شكست سياست فشار و تحريم آمريكا و اروپاييان دارد.

رئیس پژوهشكده علوم طبيعي دانشگاه دولتي آستاراخان روسيه، حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران از بخش هاي علمي و تحقيقاتي را با اهميت دانست و تصريح كرد: اين نشست باعث توسعه و افزايش روابط علمي مازندران با آستاراخان خواهد شد.