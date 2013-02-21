۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

اولین یادواره 74 شهید بیسیم چی گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین یادواره 74 شهید بیسیم چی استان گلستان با حضور جمعی از خانواده های شهدا و سرداران دفاع مقدس در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستاد یادواره شهدای بیسیم چی گلستان ظهر پنجشنبه در این یادواره گفت: افتتاح و راه اندازی دفتر حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس، جمع آوری اطلاعات، آمار، عکس ها و مدارک شهدای بیسیم چی، تشکیل ستاد یادواره شهدا از جمله اقدامات است.

سرگرد سوخته سرایی اظهار داشت: تشکیل کمیته های پشتیبانی و امنیتی، راه اندازی سامانه پیام کوتاه با عنوان بیسیم چی و نینوا، طراحی و چاپ کارت دعوت، طراحی تدیس بیسیم چی نینوا از دیگر اقدامات است.
 
وی عنوان کرد: برپایی نمایشگاه تجهیزات مخابراتی دوران دفاع مقدس از دیگر فعالیتهاست و در برپایی این یادواره ادارات و نهادهای مختلفی تلاش کرده اند.
 
جانشین سپاه نینوای گلستان نیز گفت: شهیدان در راه دفاع از ارزشهای دفاع مقدس جان خود را نثار کرده اند و کسانیکه که امروز به جا مانده اند، وارثان خون شهیدان هستند.
 
سرهنگ ابوالحسن کریمی افزود: ما وارثان خون شهدایی هستیم که عزت و غیرت را در میهن ایجاد کرده اند و وظیفه ماست که نباید لحظه ای از این راه روشن غافل شویم.
 
وی عنوان کرد: به برکت خون شهدا ما دارای اقتدار هستیم و این اقتدار به تبعیت از ولایت فقیه و خون شهیدان بدست آمده است.
 
در این مراسم از سه خانواده شهید بیسیم چی دوران دفاع مقدس تقدیر شد و تمبر اولین یادواره شهدای بیسیم چی رونمایی شد.
