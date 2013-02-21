90 مدرسه در خراسان جنوبی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

حمید رضا وردی در گفتگو با مهر، اظهارکرد: در قالب این مدارس 600 کلاس درس تجهیز و آماده اسکان مسافران نوروزی است.

وی با بیان اینکه اسکان فرهنگیان در استان از 28 اسفند آغاز و تا 13 فروردین ادامه دارد، تصریح کرد: پذیرش میهمانان نوروزی از طریق سامانه الکترونیکی و مراجعه حضوری به ادارات آموزش و پرورش امکان پذیر است.

وردی با بيان اينكه 15 درصد از فضاهاي آموزشي از يكم تا 20 اسفند ماه به صورت اينترنتي رزرو مي شود، افزود: همكاران فرهنگي سراسر كشور مي توانند جهت ثبت نام و رزرو اينترنتي مدارس در سطح استان به آدرس http://eskan.medu.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: 12 پایگاه اسکان نوروزی فرهنگیان طی ایام نوروز در سطح استان فعال خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از فزایش 10 درصدی ستادهای اسکان فرهنگیان در نوروز 92 خبر داد و گفت: 148 عامل اجرایی آماده پاسخگویی به میهمانان نوروزی در استان هستند.

وي تاكيد كرد: در انتخاب مدارس براي اسكان مسافران نوروزي، سعي شده از مدارس نوساز و و واقع در مسيرهاي با دسترسي خوب استفاده شود.

وی با بیان اینکه درمانگاه فرهنگیاین نیز در ایام نوروز به گردشگران خدمات درمانی را ارائه خواهد کرد، تصریح کرد: فرهنگیان اسکان داده شده در استان تحت پوشش بیمه ایران نیز قرار می گیردند.

وردی با اشاره به وجود اماکن مذهبی و بقاع متبرکه شاخص در استان اظهارداشت: 35 مدرسه آماده سازی شده برای مسافرین در نزدیکی اماکن زیارتی انتخاب شده اند.

به گفته وی آماده سازی مراکز ورزشی، استخر، پذیرایی از میهمانان در محل پذیرش ستاد اسکان، تجهیز اردوگاه های استان به منظور استفاده گردشگران از دیگر خددمات ارائه شده به فرهنگیان طی ایام نوروز در خراسان جنوبی است.