به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا کرمی ظهر پنجشنبه در کنگره شهدای زن استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان 500 شهیده زن را تقدیم انقلاب کرده است، اظهار داشت: این تعداد شهید نسبت به جمعیت شهدای زن کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه این تعداد شهدای زن بیانگر تلاشها و مجاهدتهای زنان لرستان است، افزود: زنان لرستانی در دوران دفاع مقدس همپای با مردان از انقلاب اسلامی دفاع کردند و در این راه جان خود را دادند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابالفضل (ع) با بیان اینکه اگر حمایتهای زنان بزرگوار نبود به طور قطع رزمندگان توان جنگ و دفاع از انقلاب را نداشتند، تصریح کرد: همواره در طول تاریخ شاهد حضور زنان غیور و دلاور در پشتیبانی از اسلام و انقلاب بوده ایم.

حجت الاسلام کرمی با تاکید بر اینکه باید ارزشها و آرمانهای جامعه شهدای زن لرستان را به همه معرفی کنیم، یادآور شد: زنان لرستانی چه در جبهه نبرد و چه در حمایت از خانواده و رزمندگان الگو هستند و باید ابعاد شخصیتی، ارزشها و فداکاریهای آنان تبیین و معرفی شود.