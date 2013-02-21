۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

حجت الاسلام کرمی:

لرستان 500 شهیده زن را تقدیم انقلاب کرده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تعداد شهدای زن لرستان را 500 شهیده عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا کرمی ظهر پنجشنبه در کنگره شهدای زن استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان 500 شهیده زن را تقدیم انقلاب کرده است، اظهار داشت: این تعداد شهید نسبت به جمعیت شهدای زن کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه این تعداد شهدای زن بیانگر تلاشها و مجاهدتهای زنان لرستان است، افزود: زنان لرستانی در دوران دفاع مقدس همپای با مردان از انقلاب اسلامی دفاع کردند و در این راه جان خود را دادند.

نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت ابالفضل (ع) با بیان اینکه اگر حمایتهای زنان بزرگوار نبود به طور قطع رزمندگان توان جنگ و دفاع از انقلاب را نداشتند، تصریح کرد: همواره در طول تاریخ شاهد حضور زنان غیور و دلاور در پشتیبانی از اسلام و انقلاب بوده ایم.

حجت الاسلام کرمی با تاکید بر اینکه باید ارزشها و آرمانهای جامعه شهدای زن لرستان را به همه معرفی کنیم، یادآور شد: زنان لرستانی چه در جبهه نبرد و چه در حمایت از خانواده و رزمندگان الگو هستند و باید ابعاد شخصیتی، ارزشها و فداکاریهای آنان تبیین و معرفی شود.

کد مطلب 2003311

