نفرین شهدا سازش کاران با آمریکا را نابود می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره 28 شهید زن مازندران افزود: هرکس بخواهد در مقابل آمریکا کوتاه بیاید نفرین و قهر شهدا را نصیب خود مي کند.

وی با اشاره به به تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب‌ های جهان اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران انقلاب تکامل انسانها است.

وی افزود: انقلاب سلامی ایران با هدف کنار زدن طاغوت آمده تا انسانها را آزاد کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان یادآور شد: در اسلام برای زن و مرد نقش خاصی تعریف شد و هر دو در این نظام نقش‌ آفرین هستند.

نقدی با بیان اینکه امروزه بهترین الگوی دختران نسل جوان زنان شهید هستند،افزود: هیچ الگویی بهتر برای عرضه آنان نداریم.

وی به نقش اثرگذار زنان جامعه اسلامی ایران در همه مقاطع حساس نظام اشاره کرد و گفت: اگر امروز به خودمان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی می‌بالیم بواسطه حضور موثر زنان در پشتبانی از نظام بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستعضعفان گفت: شهدا از ما محبت، وحدت و صمیمت در کنار نظام را مطالبه دارند و ایستادگی در مقابل آمریکا از خواسته‌های جدی شهدا بود.

وی با بیان اینکه 220 هزار شهید در کشور داریم گفت: هفت هزار نفر از این افراد را شهدای زن تشکیل می دهند.