راه اندازی پورتال شهدای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر،سردار محمد تقی شاهچراغی ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره 28 زن شهیده مازندان اظهار داشت: مازنی ها در حوزه توجه به موضوع ایثار و شهادت در ایران کم نظیر هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری یادواره‌های شهدا در مازندران مورد استقبال مردم و مسئولان قرار می‌ گیرد، افزود: برگزاری یادواره زنان شهید، تلاش در راستای بازنمایی نقش تاریخی زنان این مرز و بوم در گردنه های حساس انقلاب و دفاع مقدس است.

شاهچراغی از برگزاری کنگره 10 هزار و 400 شهید مازندران در سال آینده خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، همه برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اجرا مازندران به نام کنگره 10 هزار شهید مازندران نامگذاری می شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اعلام اینکه سالجاری بیش از هزار و 200 یادواره شهدا در مازندران برگزار شد،افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی در سال 92 با نگاه معرفی شهدا شکل می‌ گیرد.

در این یادواره سیده طاهره هاشمی، شهیده زن شاخص نشست قرار گرفت.