زنان لرستانی در دفاع مقدس صحنه های به یادماندنی فراوانی خلق کردند

سردار محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کنگره شهدای زن استان لرستان اظهار داشت: زنان لرستانی در برهه ای از تاریخ که نظام نیاز به جهاد داشت با حضور در صحنه های مختلف جان خود را فدای آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی ایران کردند.

وی حضور فعال زنان دوشادوش با مردان در مبارزات میدانی را یکی از نقشهای زنان جهادگر دانست و افزود: زنان همچنین در صحنه امداد رسانی و درمان مجروحان حضور موثر داشتند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) با بیان اینکه از زمان شلیک نخستین گلوله های دشمن زنان مسلمان لرستانی و ایرانی به کمک مجروحان آمدند، تصریح کرد: زنان لرستانی در دوران دفاع مقدس با حضور در صحنه های مختلف جنگ حق علیه باطل جان خود را برای حفظ آرمانهای انقلاب دادند.

سردار شاهرخی با اشاره به اینکه اگر زنان داوطلب به مدد و مساعدت جبهه و جنگ نمی آمدند آمار شهدای جنگ تحمیلی فزونی می یافت، یادآور شد: حمایت عاطفی زنان از رزمندگان یکی از مهمترین نقشهای زنان در پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی بود.

وی تهیه و تدارک اجناس و اقلام مورد نیاز رزمندگان را یکی دیگر از جلوه های همراهی زنان مسلمان در جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: زنان مسلمان ایرانی در حمایت مادی و لجستیکی از جبهه های جنوب و غرب از جان و مال خود مایه گذاشتند و صحنه های به یادماندنی و فراموش نشدنی فراوانی را خلق کردند.