معارفه فرماندار کلاله/ 118 روستا قابلیت گازرسانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی فرماندار سابق کلاله و فرماندار کنونی گنبدکاووس بعد از ظهر پنجشنبه در این جلسه گفت: مهمترین پروژه این شهرستان آماده سازی فرودگاه کلاله با اعتبار 52 میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار داشت: با پیگیریهای نماینده و مسئولان، بزودی شاهد راه اندازی دوباره این فوردگاه خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در تنها شهرستان که توانست مسکن مهر را یکجا تکمیل کند و واگذار کنبد، کلاله بود که 480 واحد مسکن مهر، 19 واحد مسکن مددجویان کمیته امداد و 35 واحد مسکن مهر بهزیستی بوده است.

نوراللهی یادآورشد: تصفیه خانه آب شرب کلاله نیز با اعتبار دو میلیارد و 260 میلیون تومان اجرایی شده است.

فرماندار کلاله یادآورشد: مجتمع شبانه روزی شهر فراغی با اعتبار سه میلیارد تومان از دیگر طرحها بوده است و مجتمع فرهنگی ارشاد از دیگر موارد است.

وی یادآورشد: 2.5 سال قبل گردشگری کلاله صفر بود و در سال 90 حدود 50 درصد اعتبارات گردشگری استان به این شهرستان اختصاص داده شده است.

نوراللهی یادآورشد: امامزاده خالدنبی از طرح های گردشگری است که زیرسازی جاده ای، برقرسانی، دکل مخابرات و ... در حال اجراست.

وی گفت: آوردن آب از چشمه آقسو و انتقال آب آن نیز از جمله طرحهای اجرایی است.

فرماندار سابق کلاله عنوان کرد: 118 روستای کلاله قابلیت گازرسانی دارند و خط انتقال گاز کلاله به مراوه تپه در حال اجرایی است و 75 درصد روستاهای شهرستان از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند که بالاترین میانگین را در استان دارد.

نوراللهی گفت: 350 کیلومتر از مسیر شهرستان روستایی است که تنها 19 کیلومتر آن آسفالته نیست.

وی گفت: پنج کتابخانه تاکنون در شهرستان احداث شده است و کتابخانه شهر فراغی نیز 98 درصد رشد فیزیکی دارد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی استانداری گلستان نیز گفت: هدف از انقلاب این بود که استقلال در همه عرصه ها برای کشور فراهم شود و دهه چهارم ثابت کرد که ملت ایران روی پای خود ایستاده است.

علی اکبر سوخته سرایی یادآورشد: رسیدن به هر موفقیت، موانع و سختی هایی دارد و ملت ایران تصمیم گرفته است استقلال را حفظ کند و از ظلم و ستم جلوگیری کند.

وی یاداورشد: ملت ایران نشان داد این سرافرازی را برای نسل های دیگر نیز حفظ کند و اکنون ایرانیان در پیچیده ترین سیستمها توانستند راه یابند و موفقیت داشته باشند.

حاج آخوند قربان پور امام جمعه شهر فراغی نیز گفت: از برکت انقلاب کشور در جهات مختلف رشد یافته و وظیفه ما صیانت از دستاوردهای انقلاب است.

قزلسفو فرماندار جدید نیز گفت: حکومت در اسلام و ایران ارثی نیست و ما افتخار می کنیم که در بین مردم هستیم و خدمترسانی در اولویت کارهاست.

وی وحدت در کلاله را بی نظیر دانست و خواهان تلاش بیشتر مسئولان برای خدمت رسانی به مردم شد.

کلاله در شرق گلستان واقع شده است.