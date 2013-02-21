145 طرح گازرسانی روستایی در لرستان در دست اجراست

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 145 طرح گازرسانی در مرحله مطالعه، اجرا و انتخاب پیمانکار در استان لرستان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان تصریح کرد: در صورت بهره برداری از این تعداد طرح گازرسانی بیش از 18 هزار خانوار روستایی لرستان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
گودرزی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این 145 طرح گازرسانی لرستان را 35 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان گفت: در قالب این سفر مقرر شد که تا پایان سال آینده 70 روستای لرستان از نعمت گاز بهره مند شوند.
