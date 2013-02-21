تجاري سازي ايده هاي نخبگان مهمترين نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتي است

محمدجواد قاسمي در حاشيه جشنواره صنعت لعاب، كاشي و سراميك كشور در اتاق بازرگاني يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي واژه جديدي است كه توسط مقام معظم رهبري وارد ادبيات جامعه علمي و توليدي كشور شد.

وي افزود: اقتصاد مقاومتي ارتباط تنگاتنگي با جامعه نخبگان، دانشگاهيان و فرهيختگان دارد و براي تحقق آن و تبديل تهديدها به فرصت، نخبگان نقش اساسي دارند.

قاسمي عنوان كرد: مقام معظم رهبري در نشست با نخبگان و فناوران رهنمودهايي داشتند كه اين رهنمودها جزو سياستهاي اجرايي و كلان معاونت علمي و فناوري است.

قاسمي تاكيد كرد: تدوين ابلاغيه حمايت از تجاري سازي طرحها و ايده هاي نخبگان در دفاتر استاني، مهمترين برنامه و نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتي است.

وي يادآور شد: اين معاونت براي حمايت از روند تجاري سازي نخبگان از طريق سامانه جامع طرح شركتهاي دانش بنيان آيين نامه جداگانه اي ابلاغ كرده و به موجب آن، معاونت فناوري تمام طرحهاي نو و ابتكاري نخبگان را زير پوشش قرار مي دهد.

مديركل تجاري سازي معاونت فناوري رئيس جمهور گفت: حمايت و تدوين ابلاغيه و صلاحيت شركتهاي دانش بنيان، حمايت از شركتهاي دانش بنيان مستقر در مراكز و پاركهاي علمي شاخص ترين برنامه معاونت فناوري است.

وي ادامه داد: تاكنون از دو طرح منتخب پاركها و مراكز رشد كشور حمايت شده و اين طرحها به سمت تجاري سازي گام برداشته اند.