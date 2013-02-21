گردهمایی دست اندرکاران انتخابات 3 استان کشور در خرم آباد برگزار می شود

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گردهمایی دست اندرکاران انتخابات سه استان غرب کشور در شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این گردهمایی نیمه دوم اسفندماه سالجاری در خرم آباد برگزار می شود تصریح کرد: این گردهمایی با حضور دست اندرکاران انتخابات یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرکز استان لرستان برگزار می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان یاد آور شد: در این گردهمایی استانهای همدان، مرکزی و لرستان حضور دارند.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه این گردهمایی به منظور توجیه و آموزش دست اندرکاران امر انتخابات در خرم آباد بر گزار می شود، گفت: در این گردهمایی معاونان سیاسی امنیتی استانداریها، فرمانداران و بخشداران این استانها حضور دارند.

وی گفت: همچنین در این گردهمایی مسئولانی از وزارت کشور حضور خواهند داشت.

