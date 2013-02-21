500 متقاضی برای تولید آثار نمایشگاه مد و لباس گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره مد و لباس در گرگان افزود: به همت میراث فرهنگی سه مدل لباس در کشور مهر اصالت دریافت کرده اند.

وی یادآورشد: انتشار اولین کتاب فرهنگ پوشش اسلامی با الهام از آموزه های دینی از دیگر ثمرات نمایشگاه بوده و سیر تحول لباس از دوران قبل از اسلام و بعد از آن به نمایش گذاشته شده است.

وی یادآورشد: وقتی از لباس سخن به میان می آید، منظور لباسی است که با کرامت و منزلت انسانی انطظباق داشته باشد است.

منتظری گفت: لباس شایسته تن پوش است و لباس نماد نجابت است نه شهرت و خودنمایی.

وی اظهار داشت: لباس باید مظهر زیبایی و جمال، آراسته، فاخر، موزن و متعادل و برازنده باشد و همسو با هنجارها و برآمده از سرمایه حلال و پاسخگوی فطرت زیبا طلب انسانی باشد.

وی تاکید کرد: لباس باید برخاسته از اندیشه و هنر ایرانی بوده و تقلیدی و الهام گرفته از مدهای بیگانه نباشد، آرام بخش و سمبل کرامت باشد و آسیب زا و مظهر شهرت نباشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان یادآورشد: برای دستیابی به این مقصود، نخستین گام را با کمک مسئولان کشوری و استانی برداشتیم و تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.

وی اظهار داشت: این رخداد ثمرات مطلوبی داشته و موج آفرینی بین طراحان و تولیدکنندگان نخستین ثمره آن بوده است.

وی با اشاره به استقبال مطلوب گلستانیها از این جشنواره و نمایشگاه گفت: ارسال بیش از 600 اثر از سراسر استان گواهی بر این مدعاست.

منتظری یادآورشد: این رخداد هر چند کوچک است ولی پاسخ مناسبی به تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و ترویج لباس و مد ایرانی و اسلامی بوده است.