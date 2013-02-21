۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

اخبار کمیته امداد/

پرداخت 126 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: پرداخت 126 میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد، معارفه سرپرست جدید روابط عمومی اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی و ... از مهمترین عناوین اخبار کمیته امداد این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام كميته امداد خراسان شمالي گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 126میلیارد ریال مستمری به مددجویان استان پرداخت شده است.

محمد علی اکبریانی افزود: پرداخت اين مبلغ به منظوررفع برخی از نیازهای مالی مددجويان تحت حمايت اعطا مي شود.

وی اظهار داشت:از ابتدای سالجاری تاکنون ماهيانه به 28 هزار و535 خانوار از مددجویان کمیته امداد مستمری پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 113 هزار نفر از خدمات مختلف همچون مسکن، وام های کارگشایی، بیمه خدمات درمانی واشتغال کمیته امداد بهره مند می شوند.

اکبریانی رفع نیازهای ضروری، ایجاد انگیزه برای کارآفرینی، شکوفایی استعدادهای خانوارها و کاهش تعداد افراد تحت پوشش را از اهداف و سیاستهای مهم کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و800 خانواده از مددجویان تحت حمایت این نهاد توانمند شده و از چرخه دريافت مستمري کمیته امداد خارج شده اند.

وی تعدادخانوارهای تحت پوشش این نهاد در خراسان شمالی را 32 هزار خانوار اعلام کرد.

معارفه سرپرست جدید روابط عمومی اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی برگزار شد

امان ا... حسین پوردر جلسه معرفی  سرپرست جدید روابط عمومی این نهاد با اشاره به جایگاه مهم روابط عمومی ها در ادارات و سازمانها گفت: مدیران روابط عمومی باید از پویایی، نشاط، روحیه، سرزندگی و امید قابل توجهی برخور دار باشند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی  زبانی برای  بیان عملکرد حوزه های مختلف سازمانها و ارگانها است  افزود: اعتماد سازی بین مردم و نهاد کمیته امداد یکی از وظایف مهم روابط عمومی است.

حسین پور اظهارداشت: باید تعامل بین این نهاد با خبرگزاری ها و سازمان صدا وسیما، در راستای خدمت رسانی به خانواده های محروم جامعه از گذشته بیشتر و پررنگ تر باشد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در این جلسه از زحمات محمود بادله تقدیر و سید ابوالفضل گوهری را به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان معرفی کرد.


اهدای 143 سري جهيزيه به نوعروسان فاروجی

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) فاروج گفت: طي سال جاری 143 سری جهيزيه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و430 ميليون ريال  به نوعرسان تحت حمايت این نهاد در شهرستان فاروج اهدا شد.

غلامحسين خوش قامت همچنین از اهداء 26 مورد هديه داماد با اعتباري بالغ بر78 ميليون ريال به پسران تحت پوشش اين نهاد خبر داد.

وی با اشاره به اينكه اقلام جهیزیه هر نو عروس به ارزش 10 میلیون ریال است افزود: از ابتدای امسال به 55 نوعروس نیز ازمحل منابع امداد جهیزیه پرداخت شده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) فاروج گفت: در حال حاضر 78 زوج تحت حمايت در نوبت در يافت جهيزيه هستند.

