لیگ برتر پتانسيل 20 تيمي شدن را دارد/ کاهش تیم ها هیچ کمکی به فوتبال نمی کند

مهدي تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كشور ما كشور پرجمعيتي است و اگر ما برنامه‌ريزي درستي داشته باشيم مي‌توانيم ليگ برتر فوتبال را به جاي كمتر كردن تعداد تيم‌ها بيش‌تر از اين تعداد تيم داشته باشيم.

وي افزود: مسئولان بايد به جاي كم‌كردن تعداد تيم‌ها به فكر بالا بردن كيفيت سخت‌افزاري باشند چرا كه مهم‌ترين مشكل فوتبال ايران كمبود امكانات است نه زياد بودن تيم‌ها كه در حال حاضر به فكر كم‌كردن تعداد آن‌ها هستيم.

تارتار عنوان كرد: در مملكت ما جوانان مستعد زيادي وجود دارند كه به دليل نبود امكانات و ساختار فوتبال نمي توانند استعدادهاي خود را بروز دهند.

وي ادامه داد: من با 16تيمي كردن ليگ برتر مخالفم و اعتقاد دارم اين فقط پاك كردن صورت مسئله است و كمكي به فوتبال كشور نخواهد كرد.

مهدي تارتار در ادامه به بحث در مورد تيم گهر دورود پرداخت و گفت: برخي دوستان اظهاراتي عليه ما داشتند و كادر قبلي را عامل ناكامي‌هاي گهر عنوان كردند كه جاي تعجب دارد.

وي بیان داشت: ما ابتداي فصل با بضاعتي كه داشتيم تيم را بستيم و شما مي‌توانيد از همه نظرخواهي كنيد.

تارتار ادامه داد: نتايجي كه ما ابتداي فصل گرفتيم نشان دهنده‌ اين بود كه گهر خوب بسته شده بود، چطور تيمي كه مقابل پرسپوليس در آزادي آن بازي را ارائه مي‌كند بد بسته شده است، اما چه خوب بود كه همه براي موفقيت گهر تلاش مي‌كردند و بيهوده تقصيرها را گردن ديگران نمي‌انداختند.