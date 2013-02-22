امیر میمنت آبادی در گفتگو با مهر از پیش بینی اولویت های جدید صدور ضمانت نامه بانکی برای تعاونی ها خبر داد و گفت: تاکنون ذینفع ضمانت نامه های صندوق فقط بانک ها بودند که با تصویب پیش بینی های جدید شرکت های دولتی و غیردولتی نیز مشمول می شوند و یک فضای جدیدی در معاملات و فعالیت های شرکت های تعاونی باز می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با بیان اینکه ضمانت نامه های بانکی صندوق تاکنون فقط مربوط به بانک هایی بود که از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشتند، اظهار داشت: با مقررات جدید و گسترش زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی، شرکت های دولتی و غیردولتی هم می توانند از امکانات صندوق استفاده کنند.

میمنت آبادی خاطر نشان کرد: در سال جاری و به ویزه در نیمه دوم سال عملکرد مناسبی را در بخش صدور ضمانت نامه های بانکی داشته ایم و دلیل آن هم این است که بانک کشاورزی و توسع تعاون از محل اعتبارات خودشان و اعتبارات صندوق توسعه ملی، منابع خوبی را به شرکت های تعاونی اختصاص دادند.

این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری میزان صدور ضمانت نامه اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از 1000 میلیارد ریال عبور کند. فاصله بین درخواست و صدور ضمانت نامه های اعتباری نیز کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: تاکنون زمان دریافت درخواست ها برای صدور ضمانت نامه های بانکی تا صدور ضمانت نامه 2 تا بیش از دوماه به طول می انجامید که هم اکنون این زمان به 1 ماه کاهش یافته است. البته اگر مدارک متقاضیان کامل و آماده باشد صندوق می تواند به روز هم نسبت به صدور ضمانت نامه بانکی اقدام کند.

میمنت آبادی بیان داشت: ما در حال حاضر جلسات هیئت مدیره و کمیته های فنی را تشکیل می دهیم و روند دریافت درخواست ها تا صدور ضمانت نامه ها را بررسی و در صورت لزوم تغییراتی در آنها ایجاد می کنیم.