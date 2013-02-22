همگامی مسئولان با مردم برای حضور گسترده در انتخابات/ امنیت کشور مردم ‌محور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی روز پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان در محل استانداری خواستار همگامی مسئولان با مردم برای حضور گسترده در انتخابات شد و گفت: قانون مداری، امانتداری و حضور گسترده مردم استراتژی ایران اسلامی در برابر برنامه های دشمن در انتخابات سال آینده است.

وی، با بیان اینکه برنامه دشمن برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری همان استراتژی انتخابات سال 88 است، اضافه کرد: دشمن می خواهد فرصت طلایی انتخابات سال آینده را به تهدید تبدیل کند.

امنیت کشور مردم ‌محور است

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه که در راستای برقراری امنیت انتخابات سال آینده درصدد هستیم تا با کمترین مشکل بهترین انتخابات را برگزار کنیم، خاطرنشان کرد: امنیت در کشور ما مردم ‌محور است و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در اوج عزت و امنیت اندیشیده شده و ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

مرتضوی همچنین با تاکید بر اینکه ستاد انتخابات وزارت کشور به طور دائم فعالیت می‌کند افزود: این فعالیت‌ها برای انتخابات سال آینده نیز ادامه دارد.

وی داشتن نگاه عدالت محورانه در فرصت دهی به نامزدهای انتخابات برای تبلیغات و دفاع از خود را ضروری دانست و اظهار داشت: رعایت قانون در تمام ابعاد باید محور مجریان انتخابات سال آینده باشد.

برگزاری 31 انتخابات در ایران در دموکرات ترین کشورهای جهان بی سابقه است

معاون سیاسی وزیر کشور ضمن اشاره به اینکه تاکنون 31 انتخابات در ایران برگزار شده است که در دموکرات ترین کشورهای جهان بی سابقه است، اضافه کرد: پس از این انتخابات باید باب جدیدی از رفتار بیگانگان با ما باز شود و با وجود تغییر گفتمان آنها علیه ما، کاری کنیم که رفتار آنها نیز تغییر کند.

مرتضوی جدا کردن خوی استکباری از استکبار جهانی را عاملی برای تغییر ساختار مدیریت جهان عنوان کرد.

وی با اشاره به اعمال تحریم های شدید غرب و استکبار علیه ایران اسلامی، گفت: دشمن فهمیده است که در جنگ سخت و نرم حریف ایران اسلامی نیست پس به تحریم روی آورده است.

ایجاد جنگ فرقه ای در لبنان برای شکست جبهه مقاومت

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به جریان بیداری اسلامی در منطقه، گفت: ایجاد جنگ فرقه ای در لبنان برای شکست جبهه مقاومت، اجیر کردن تروریست ها برای ناآرام کردن سوریه که منافقین هم در بین آنها دیده می شوند، در حقیقت ایجاد انحراف در بیداری اسلامی است.

وی گفت: تمام احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب که مجوز داشته باشند، می‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی داشته باشند، به غیر از احزابی که انحلالش اعلام شده است.

احزاب منحله طبق قانون نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند

مرتضوی درباره نوع فعالیت افرادی که در احزاب منحله نیز حضور داشته‌اند، اظهار کرد: احزاب منحله و هیئت رهبری این احزاب طبق قانون نمی‌توانند فعالیت حزبی داشته باشند، مگر این‌که مجوز جدیدی گرفته باشند.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان این‌که بررسی صلاحیت داوطلبان در حیطه اختیارات وزارت کشور نیست،‌ گفت: هر کس که شرایط قانونی داشته باشد می‌تواند داوطلب انتخابات شود.

وی همچنین در خاتمه، درباره تمهیدات اندیشیده شده در وزارت کشور در خصوپیرامون امنیت برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی و برهم نزدن امنیت این تجمع‌ها نظیر آنچه بعضا در گذشته شاهدش بودیم، گفت: وزارت کشور امنیت هر تشکلی که برای برگزاری میتینگ‌ها و همایش‌هایش در چارچوب مقررات و قانون مجوز بگیرد را برقرار می‌کند و در این راستا با عوامل خاطی که در برگزاری این همایش‌ها خللی ایجاد کنند، برخورد می‌شود.