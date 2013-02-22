قیمت پوشاک تعدیل شود/ برپایی نمایشگاه بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین بعد از ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در محل فرمانداری ضمن انتقاد از وضعیت قیمتی پوشاک از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خواست با برپایی نمایشگاه ویژه پوشاک، با حضور تولید کنندگان خارج از این استان، برای تعدیل قیمت پوشاک در روزهای پایان سال اقدام کند.

وی از برپایی نمایشگاه بهاره خبر داد و اظهار داشت: کالاهای مصرفی مردم 10 تا 20 درصد پایین تر از قیمت بازار در این نمایشگاه توزیع می شود.

فرماندار شهرستان سمنان تعدیل بازار در روزهای پایانی سال و دستیابی مردم به نیازهای ضروری را هدف اصلی فعالیت ستاد تنظیم بازار عنوان کرد و گفت: باید فعالیت پایدار و مستمر جایگاه های سی ان جی و ارائه خدمات مورد نیاز به مسافرین عبوری از این شهرستان توجه شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه تاکنون 555 تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده و در نظر است 200 تن دیگر نیز ذخیره سازی شود افزود: برنامه ریزی لازم برای عرضه مرغ منجمد با قیمت پایین تر از قیمت فعلی در نمایشگاه بهاره امسال انجام شده است.

مهدی یحیایی از ذخیره سازی 140 تن شکر برای استان سمنان خبر داد و گفت: از این رقم حدود 40 تن برای سمنان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در هفته اخیر پنج تن گوشت قرمز گرم در سه مرکز فروش شامل فروشگاهی چهار راه مازندران، فروشگاه اتکا و میدان نگارستان با قیمت 21 هزار و 700 تومان عرضه شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به اجرا شدن طرح نظارتی ویژه نوروز، گفت: برای فعالیت و حضور پررنگ بازرس ها تمهیدات لازم اندیشیده شده است و برای هر صنف نیز اکیپ های خاصی تعیین شده اند.



شهریاری مسئول میادین میوه و تره بار شهرداری سمنان نیز در خاتمه این جلسه اعلام کرد: از 15 اسفند تا پایان این ماه در بازارچه روز مقابل صدا و سیما و خیابان آستانه میوه با قیمت 15 الی 20 درصد پایین تر از قیمت بازار توزیع می شود.