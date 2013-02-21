مدیرعامل تراکتورسازی باید از من عذرخواهی کند/ هواداران تراکتورامروز از جایی خط گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود یاوری بعد از شکست سه بر یک تیمش در مقابل تراکتورسازی با بیان این مطلب اظهار داشت: من برای آقای سردار جعفری به خاطر انگ تبانی فجرسپاسی با استقلال متأسفم چرا که ایشان با این کارشان تیمی که متعلق به یک سردار شهید است را به اعمال غیرحرفه ای و نامشروع خطاب کرده است.

وی افزود: من چندین سالی است که با فوتبال زندگی می کنم و این نخستین باری است که در زندگی ورزشیم به من انگ تبانی زدند و اگر سردار جعفری تجربه ورزشی داشتند به این مسئله واقف می شدند.

وی همچنین ادامه داد: هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی مثل همیشه خوب بودند ولی امروز مشخص بود از جایی خط گرفتند و حتی قبل از شروع بازی بر علیه تیم ما شعار می دادند که من این ها را از چشم سردار جعفری می بینم.

یاوری در ادامه افزود: اگر باخت فجرسپاسی مقابل استقلال تبانی بود ، پس این بازی هم تبانی به حساب می آید.

وی ادامه داد: سردار جعفری باید از من عذرخواهی کند وگرنه من به مسلمان بودن ایشان شک می کنم.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی در خصوص بازی گفت: تراکتور یکی از بازی خوبش را در مقابل فجرسپاسی انجام داد و در یک بازی شناور و محکم تیم ما را شکست داد.

وی افزود: تیم ما هم موقعیت های زیادی به دست آورد که از روی بی تجربگی بازیکنان موفق به گلزنی نشد.