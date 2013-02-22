اعزام 160 مددجوی بازمانده از تحصیل مازندران به مشهد مقدس

هادی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اينكه اين زائران از فراگيران و مخاطبان طرح نظام جامع آموزشي تربيتي خانواده بودند، افزود: نيازهاي آموزشي آنان برطرف و پس از گذراندن دورههاي آموزي متناسب با نياز و بهرهمندي از كارگاههاي آموزشي از بين فراگيران انتخاب و به اردوي زيارتي امام رضا (ع) مشرف شدند.
وي تصريح كرد: براي برگزاري اين دوره اردويي 160 ميليون ريال هزينه شده است
مدير امور فرهنگي و آموزش كميته امداد مازندران از اعزام 160 مددجوي كميته امداد مازندران به مشهد مقدس در قالب اردوي مادران و دختران بازمانده از تحصيل خبر داد.
حسينزاده، از اعزام 160 نفر از مددجويان در قالب اردوي مادران و دختران بازمانده از تحصيل به مشهد مقدس خبر داد.
وي بيان داشت: اين گروه به منظور تعميق باورهاي ديني و اعتقادي خانوادهها، تحكيم روابط خانوادگي، افزايش اميد به زندگي، و ترويج روحيه نشاط در خانوادهها، آموزش مهارتهاي زندگي به منظور ايجاد سازگاري در زندگي خانوادگي به اين اردوي زيارتي اعزام شدند.
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