کشف 485 کيلوگرم ترياک در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر اصلاني اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران در عملياتي مشترک با پليس تهران بزرگ، با خبر شدند باند قاچاق موادمخدر قصد دارند مقادير قابل توجهي مواد مخدر را با چندين دستگاه خودروي سبک از استانهاي شرقي کشور به مقصد ديگري حمل کرده سپس با تخليه آن در داخل گاراژِي در شهرک احمدآباد مستوفي اسلامشهر توزيع کنند در اين راستا شناسايي و دستگيري قاچاقچيان در دستور کار پليس قرار گرفت.



سرهنگ ناصر اصلاني افزود: ماموران انتظامي در عملياتي ويژه موفق به دستگيري 9 قاچاقچي، کشف 485 کيلوگرم ترياک و توقيف پنج دستگاه خودروي سبک شدند.



فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران با اشاره به توقيف پنج دستگاه خودروي سبک عنوان کرد: خودروهاي توقيفي به همراه موادمخدر مکشوفه به پليس مبارزه با موادمخدر استان انتقال و متهمان با تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.

