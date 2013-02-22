پیگیری مشکلات معادن شن و ماسه قدس/ لزوم قانونمند و استانداردسازی معادن

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه هیئتی متشکل از معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، مدیرکل سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فرماندار شهرستان قدس، نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولن استانی و شهرستانی از معادن شن و ماسه شهرستان قدس بازدید کردند.

فرماندار قدس در این بازدید معادن شن و ماسه را از امتیازات خوب این شهرستان اعلام کرد و اظهار داشت: انتظار می رود تا مسئولان با اهتمام و جدیت بیشتر و برنامه ریزی دقیق در راستای ساماندهی، قانونمندسازی و استاندارد کردن تولیدات شن و ماسه،گام بردارند.

معادن شن و ماسه اصول زیست محیطی را رعایت کنند

وی افزود: رعایت اصول زیست محیطی یکی از مسائل اصلی و اساسی در فعالیت معادن شن و ماسه است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: معادن شن و ماسه بخش عمده ای از وسعت جغرافیایی شهرستان قدس را به خود اختصاص داده و باید از درآمدهای این حوزه برای بهبود زیرساختهای شهرستان بهره بیشتری برد اما متاسفانه در حال حاضر کمترین امکانات رفاهی، آموزشی، تفریحی و....از محل درآمد این معادن در سطح شهرستان ارائه نشده است.

اطراف معادن شن و ماسه امن شود

موسوی ادامه داد: همچنین باید اطراف معادن با طرحی مناسب به محلی امن تبدیل شود تا از بروز هرگونه ناهنجاری و بزه جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم صدور پروانه های بلند مدت فعالیت در این حوزه گفت: این امر از جمله راهکارهای اطمینان خاطر به سرمایه گذاران است، هچنین باید بسترهای لازم جذب سرمایه گذاران در بخشهای مختلف از جمله معادن شن و ماسه فراهم شود تا شاهد توسعه همه جانبه شهرستان باشیم.

لزوم راه اندازی صنایع تبدیلی در قدس

فرماندار قدس بر راه اندازی صنایع تبدیلی در این شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: امید می رود تا با بهره گیری از مصالح استاندارد شاهد رشد مناسبی در ساخت و سازها باشیم.

وی در پایان، تعامل بیشتر انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران با مسئولان استان و شهرستان به عنوان راهکاری مناسب برای رفع دغدفه های سرمایه گذاران را خواستار شد.