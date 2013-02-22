جامعه قرآني با انتقال مفاهيم و تفسير قرآن شكل مي گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود مرویان حسینی عصر پنج شنبه در گردهمایی فعالان عرصه گسترش تفسیر قرآن اظهار کرد: ایجاد انسان تراز قرآن و جامعه تراز قرآن در صورتي محقق مي شود كه مفاهيم و پايه هاي قرآني به جامعه منتقل شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان ‌رضوی تاكيد كرد: فاصله چاه ذلالت تا قله تربيت را مردم در زمان پيامبر(ص) با تزكيه كه ره آورد آيات قرآن بوده است پيموده اند.

حجت الاسلام مرویان حسینی با اشاره به اينكه نهضت قراني در كشور به راه افتاده است افزود: اين حركت مقدمه اي است براي تفسير قرآن كريم و تعمق و تدبر در قرآن که لازمه جامعه اسلامی است و امروز ما شاهد نیروهای کارآمد و موثر در حوزه تفسیر هستیم.

وی تاكيد كرد: گردهمایی فعالان عرصه تفسیر قرآن گامی در مسیر تدبر، تفسیر، عمل به قرآن و جلوه بخشیدن به پیام‌های قرآنی است.

حجت الاسلام مرویان حسینی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم گسترش فرهنگ قرآني افزود: باید نهضت قرآنی روز به روز گسترش یابد، امروز فعالیت‌های جامعه قرآنی برای نهادینه‌سازی آموزه‌های قرآن در دو سطح بايد پيگيري شود.

وي گفت: انتقال مفاهيم قرآنی در دو بخش خواص و عوام صورت مي گيرد كه سطح خواص را استادان و فضلاي حوزه هاي علميه تشكيل مي دهند و دانش آموختگان و مبلغان و ائمه جماعات نيز انتقال مفاهيم به سطوح مختلف جامعه را به عهده دارند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان ‌رضوی تاكيد كرد: به نظر مي رسد در انتقال مفاهيم قرآني و تربيت و جامعه سازي اين گروهها بسيار موثرند والبته باید با مطالعه و پژوهش دقیق به استخراج مدل‌های لازم برای زندگی امروز از قرآن بپردازند.

حجت الاسلام مرويان حسینی بيان كرد: در كنار اصول و ضوابط و تفسير قرآن، بهره گيري از مفاهيم معيار و ذوق و فنون و مهارتهاي انتقال هم لازم است.