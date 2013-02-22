آئين افتتاح سي و چهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن شكوفه ها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئين افتتاحيه سی و چهارمين دوره مسابقات سراسری قرآن شكوفه‌ها، عصر پنج شنبه در تالار نور مشهد برگزار شد.

سي و چهارمين دوره مسابقات سراسري قرآن شكوفه ها بخش برادران با تلاوت قرآن توسط قاري نوجوان برتر كشور رضا گلشاهی آغاز به كار كرد.

در اين مراسم حجت الاسلام حجت گنابادی‌نژاد، مدير كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی و نصرالله پژمانفر، نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی سخنراني داشتند.

گفتني است، در سي و چهارمين دوره اين مسابقات، 148 نفر در بخش برادران و 126 نفر در بخش خواهران از 31 استان كشور در رشته‌های حفظ، قرائت و ترتيل قرآن كريم و اذان شكوفه‌ها شركت خواهند داشت.