آیین غبارروبی حرم مطهر امامزادگان ناصر و یاسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین غبار روبی این امامزادگان که از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) هستند عصر پنج شنبه در فضایی سرشار از معنویت برگزار شد.

این امامزادگان باهجرت امام رضا (ع) به همراه گروهی دیگر از برادران آن حضرت به نقاط مختلف ایران بویژه خراسان کوچ کردند.

این دو برادر یعنی سید ناصر و سید یاسر هم از شمار برادران امام بودند که بواسطه ولایت و عهدنامه ای که مامون به حضرت امام هشتم پناه داده بود به ایران آمدند.

بقعه متبرکه امامزادگان در حدود 5 کیلومتری از مشهد به سمت طرقبه در سمت چپ جاده با فاصله حدود 400 متری از آن منتسب به 2 تن از فرزندان امام موسی بن جعفر (ع) است.

زوار و مجاورین از اقصی نقاط کشور نظیر کویت، بحرین، عراق، عربستان سعودی، هند، پاکستان، افغانستان، امریکا و افریقا برای زیارت به این مکان مقدس مشرف می شوند.

در این بقعه قابلیت پاسخگوئی و راهنمائی زائرین خارجی وجود دارد.