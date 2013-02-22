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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

همایش آیه های تمدن دانش آموزان نخبه شهرستان نجف آباد برگزار شد

همایش آیه های تمدن دانش آموزان نخبه شهرستان نجف آباد برگزار شد

نجف آباد - خبرگزاری مهر: همایش آیه های تمدن در راستای تجلیل از دانش آموزان نخبه شهرستان نجف آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ترکانپنج شنبه شب  رئیس مؤسسه رزمندگان اسلام شهرستان نجف آباد در خصوص همایش آیه های تمدن گفت:این همایش به همت سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان و مؤسسه رزمندگان اسلام شهرستان نجف آباد و در راستای تجلیل از دانش آموزان بسیجی نخبه شهرستان برگزار شده است.

وی افزود: ساماندهی دانش آموزان نخبه بسیجی برای پیشبرد اهداف نظام و رسیدن به قله های افتخار به صورت ویژه دنبال می شود و دانش آموزانی که ظرفیت های لازم را داشته باشند در بانک اطلاعاتی ثبت و خدماتی به آن ها ارائه می شود.

رئیس مؤسسه رزمندگان اسلام شهرستان نجف آباد اظهار داشت: ارائه بسته های آموزشی رایگان به دانش آموزان بسیجی نخبه یکی از برنامه های حمایتی موسسه رزمندگان اسلام است که اینگونه حمایت ها در پیشرفت تحصیلی و علمی این دسته از دانش اموزان موثر خواهد بود.

وی یادآورشد: دانش آموزان نخبه بسیجیتحت بورسیه مؤسسه رزمندگان اسلام قرار می گیرند.

 

کد مطلب 2003452

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