پيشرفت 94 درصدي لرزه نگاري سه بعدي ميدان نفتي کرخه

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قربانی اظهار کرد: پیش بینی می شود عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه تا پایان امسال پایان یابد.

قربانی افزود: محدوده عملیات لرزه نگاری سه بعدی میدان نفتی بندکرخه به 52 بخش تقسیم شده است و تاکنون بیش از 94 درصد عملیات لرزه نگاری در محدودهای این میدان نفتی انجام شده است.

وی همچنین تصریح کرد: حدود 11 میلیون متر مربع از این میدان مین روبی عمیق و 45 میلیون متر مربع، مین روبی سطحی شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت افزود: بر اساس طرح جامع توسعه میدان پیش بینی می شود میزان تولید نفت خام از میدان نفتی بند کرخه 20 هزار بشکه در روز باشد.

قربانی گفت: در شرایط سخت حفاری و تولید گاز 2CO‌، در این شرایط منجر به استفاده از لوله های درون چاهی با آلیاژ 13 درصد کروم شده است.

میدان نفتی بندکرخه از سه کوهانک شمالی، میانی و جنوبی تشکیل شده است و پیش بینی می شود مرحله اول توسعه میدان از کوهانک جنوبی آغاز شود.

میدان نفتی بندکرخه با مساحت حدود 850 کیلومتر مربع در 20 کیلومتری شمال غربی اهواز واقع شده است.

