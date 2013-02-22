ساخت دستگاه تصویربرداری انعطاف پذیر و شفاف

به گزارش خبرگزاری مهر، این شیوه کاملا نوین تصویر برداری با استفاده از یک ورقه پلیمری و احتمالا یک بار مصرف ممکن شده است.

این دستگاه تصویربرداری جدید که مشابه یک نوار پلاستیکی انعطاف پذیر است، از ذرات فلورسنت برای گرفتن نور ورودی استفاده می کند و بخشی از آن به آرایه ای از حسگرها تخصیص یافته که درون ورقه جاسازی شده اند.

طراحی منحصر به فرد این تصویربرداری که هیچ مولفه الکترونیکی یا اجزای داخلی ندارد، آن را برای فناوری های تصویربرداری از جمله وسایل رابطی که نه تنها می تواند به لامسه بلکه به یک حرکت ساده جواب بدهد، ایده آل کرده است.

"اولیور بیمبر" از مجریان این طرح از دانشگاه ژوهانس کپلر گفت: تا آنجا که می دانیم ما نخستین کسانی هستیم که یک حسگر تصویربرداری کاملا شفاف را ارائه کرده ایم که در آن هیچ میکروساختار تلفیقی مانند مدار وجود ندارد و همزمان انعطاف پذیر و ورقه ای است.

از نظر دانشمندان کاربرد اصلی این دستگاه تصویر برداری در رابط های کاربری غیرلمسی شفاف است که در تلویزیون یا دیگر فناوری های نمایشگری استفاده می شوند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Optics Express منتشر شده است.