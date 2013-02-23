به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین هفته های پایانی سال قرار داریم و سفرهای نوروزی در پیش است. ایران کوچک شهر اقوام و قومیت های گوناگون یکی از پر تردد ترین مسیرها و شاهراه های مواصلاتی کشور به سایر استانها در نقشه راه های کشور محسوب می شود. این مسیر قطعاً در این ایام میزبان مسافران نوروزی بی شماری نیز خواهد بود. مسافران نوروزی که در طول مسیر سفر خود از البرز می گذرند یکی از مکانهای ثابت اسکان شان همین پارک ها است. اما پارک های شهر کرج برای این میزبانی تا چه میزان مهیا شده اند؟ این موضوع بهانه ای بود تا سری به "عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج"بزنیم تا علاوه بر اینکه بدر جریان میزان آمادگی پارک های سطح شهر برای اسکان مسافران نوروزی قرار گیریم؛ در روزهای پایانی سال هم گذری کوتاه بر مهترین سرفصل های کاری محوله این سازمان داشته باشیم.

* سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج درآستانه نوروز 92 در چه پارک هایی میزبان مسافران نوروزی خواهد بود؟

- در این زمینه بیشتر پارک های سطح شهر برای اسکان مسافران نوروزی آماده سازی شده اند؛ اما در این بین؛ پارکهای "شهید چمران، باغ فاتح، پارک ایران زمین، پارک نسترن فردیس، پارک هامون در منطقه 4 شهری و ابن سینا در منطقه 6 شهری کرج" آمادگی کامل برای اسکان مسافران نوروزی را دارند.

* چه امکاناتی برای اسکان در پارک های سطح شهر دیده شده است؟

-سرویس بهداشتی، امکانات نماز خانه، اختصاص فضای پارکینگ خودروها و مراقبت شبانه از جمله تدابیری است که در این خصوص اندیشیده شده است؛ و با عنایت به اینکه مسافران موقت در پارک ها اسکان می گیرند بنظر می رسد تا این حد کافی باشد.

*با توجه به اینکه در آستانه روز درختکاری قرار داریم در خصوص طرح" کاشت هر خانه یک درخت" توضیحاتی را ارائه دهید.

- این طرح از سال 90 در شهر کرج اجرایی شد و با استقبال خوب شهروندان نیز همراه بود. از زمان آغاز اجرای این طرح در 13 هزار مجتمع تعداد 6هزار اصله درخت کاشته شد.

این درخت ها در حیاط منازل شهروندان کرج کاشته شد و شاهد بودیم که سایر استانها و شهرها نیز این طرح را اجرایی کردند. امسال نیز دومین سال عملیاتی شدن این طرح را در دستور کار قرار داده ایم. البته ضرورت یادآوری این نکته نیز وجود دارد و آن اینکه کاشت درخت تنها به ایام پایانی سال محدود نمی شود و سازمان پارک ها و فضای سبز کرج در تمامی روزهای سال این طرح را اجرا می کند.

*شهروندان برای کاشت درخت در حیاط منازل خود چگونه اقدام کنند؟ محدودیت و سقفی در تعداد اصله درخت ها اهدایی وجود دارد؟

- شهروندان برای کاشت درخت می توانند با ارسال پیام کوتاه به ۱۰۰۰۱۱۴۷ ثبت نام کرده و در نوبت کاشت درخت در حیاط منزلشان قرار بگیرند، نیروهای فضای سبز شهرداری در اسرع زمان نسبت به حضور در محل و کاشت درخت اقدام می کنند؛ ضمن اینکه این طرح محدویتی در کاشت اصله های درخت قایل نیست اما اکیپ های سازمان که نسبت به کاشت درخت ها اقدام می کنند تعداد محدودی هستند که باید پاسخگوی همه شهروندان باشند.

* با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی شهر کرج چه درخت هایی کاشته می شود که ماندگاری بیشتری داشته باشد؟

- درخت خرمالو بهترین گزینه در شرایط اقلیمی و آب و هوایی شهر کرج محسوب می شود در این راستا سال گذشته نزدیک به 5هزار اصله درخت خرمالو در اجرای این طرح کاشته شد و برای امسال نیز در صدد آن هستیم تا با کاشت درخت گلابی طرح"هر خانه یک درخت" را پیاده سازی کنیم.

*بعد از کاشت درخت در منازل شهروندان راهنمایی های لازم برای جلوگیری از خشک شدن اصله ها صورت می گیرد؟

- بله دوره قبل شاهد بودیم که بر اثر بی توجهی و عدم اطلاعات کافی درخت های کاشته شده بعد از مدتی ضعیف و خشک می شدند از این رو در دومین سال اجرای این طرح ضمن آنکه محل مناسب کاشت درخت مکان یابی می شود؛ کارشناسان این سازمان نیز راهنمایی های لازم را خواهند داشت.



*با توجه به اینکه عملیات اجرایی و بهسازی پارک جهان نما از مدت ها پیش آغاز شده؛ این پروژه اکنون در چه فازی قرار دارد و آیا مسافران نوروزی امکان استقرار دراین پارک را دارند؟

- کارهای فاز نخست پارک جهان نما انجام شده و برای استفاده شهروندان آماده است. همشهریان می توانند در ایام نوروز 92 از امکانات گسترده این پارک بهره مند شوند.

در حال حاضر دریاچه زیبا و بسیار چشمگیر پارک جهان نما مرمت و بازسازی شده است. امکانات روشنایی، تعبیه سرویس بهداشتی، نصب وسایل تندرستی ابتدایی ترین اقداماتی بوده که در فاز اول این پروژه نهایی ایجاد شده است. در پارک جهان نما پیست دوچرخه سواری نیز دیده شده؛ ضمن آنکه همه خیابان های منتهی به این پارک نیز برای سهولت در تردد زیر سازی و آسفالت شده اند. امکانات لازم برای پیکنیک یک روزه گردشگران در این پارک مهیا است از باربی کیو تا ابتدایی ترین نیازها در فاز نخست پارک جهان نما فراهم شده است.

*عملیات فاز دوم پارک جهان نما با چه امکاناتی و از چه زمانی آغاز می شود؟

- در صدد آن هستیم تا در فاز دوم این پروژه شهربازی بزرگ و مجموعه های ورزشی و تفریحی را در این پارک ایجاد کنیم. فاز دوم این پروژه از ابتدای سال 92 آغاز خواهد شد.

*توافق برای واگذاری اراضی پارک بیجی برای تحقق طرح"کمربند سبز شهر کرج" که مدت ها پیش در رسانه ها مطرح شد به کجا رسید؟

- رایزنی های لازم در خصوص واگذاری پارک بیجی انجام شده است. از طریق مکاتبه و همچنین برگزاری جلسات متعدد با مسکن و شهرسازی پیگیر این موضوع بوده ایم؛ با وجود جابجایی مدیرکل این سازمان باز هم صحبت های لازم با آقای صابونی انجام شده و توجیهات لازم نیز صورت گرفته که اراضی بیجی برای کمربند سبز شهر کرج ضروری است. اما در حال حاضر نتیجه ای حاصل نشده و بنظر می رسد این طرح فعلاً معلق باقی بماند.

* اغلب سرویس های بهداشتی پارک های استان وضعیت ناهنجاری دارند. این زیر ساخت چگونه برای مسافران نوروزی و حتی شهروندانی ایجاد شده است؟

- این سازمان برنامه ویژه ای برای بهبود پارک های شهر کرج داشته و اغلب امکانات خدماتی نظیر آبخوری، نمازخانه و.. را فراهم آورده است.در طول سالهای اخیر تعداد 232 پارک توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج احداث شده و اکثراً نیز به سرویس بهداشتی مجهز هستند. مسافران نوروزی نیز مشکلی در این زمینه نخواهند داشت.

*بازسازی و احیای پارک شهید چمران چه مراحلی را طی می کند؟

- ضلع غربی این پارک بازسازی شده و کماکان اجرای این طرح ادامه دارد. فاز اول این پارک تا نوروز 92 با تجهیز امکانات شهر بازی مهیای حضور مردم و گردشگران نوروزی خواهد بود. ضمن اینکه سایر تجهیزات ورزشی و تفریحی آن نیز تا تابستان 92 تکمیل می شود.

"باغ ریحان" ویژه بانوان در پارک شهید چمران کرج

- اختصاص مکانی ویژه برای بانوان تحت عنوان "باغ ریحان" در این پارک از جمله پروژه های در دست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج است که اوایل تابستان به بهره برداری می رسد.

نوار ساحلی پارک شهید چمران کرج را دربر می گیرد

- بزودی نوار ساحلی در پارک شهید چمران کرج ایجاد خواهد شد تا گردشگران در مجموعه ای زیبا و دلنشنین در فضای آرام و دنج رودخانه ساحلی کرج اوقات خود را سپری نمایند.

-اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون تومان برای اجرای پروژه نوار ساحلی پارک چمران کرج پیش بینی شده است و تا پایان سال آینده این مجموعه تکمیل و نهایی می شود.

*معضلات فرهنگی در پارک شهید چمران همواره موجب شده تا شهروندان رغبتی برای حضور در این پارک نداشته باشند دراین خصوص چه اقدامی انجام داده اید؟

- در کنار عملیات گسترده بازسازی این پارک با طراحی و المان های جدید نگاه مان از معضلات فرهنگی و اجتماعی هم دور نمانده است، به صورت جدی این مهم مورد توجه قرار گرفته تا شاهد کاهش تصاویر ناهنجار در اقصی نقاط این پارک باشیم.

سالی که گذشت 17 پارک به پارک های کلانشهر کرج اضافه شد

*سازمان فضای سبز شهرداری کرج در طول یکسال اخیر نسبت به احداث چه تعداد پارک اقدام کرد؟

-سالی که گذشت 17 پارک به پارک های کلانشهر کرج پیوست. این سازمان در حال حاضر چند پروژه دیگر را نیز در دست اقدام دارد و تا اواخر فروردین 92 نسبت به نهایی شدن آنها اقدام خواهد کرد. در این راستا بازسازی پارک نبوت، احداث باغ ایرانی در منطقه 7 شهری در مراحل تکمیل و اتمام خود قرار دارد؛ پارک نسترن نیز به همین شکل خواهد بود. در مجموع در سال 90 شهرداری کرج تعداد 17 پارک جدید را احداث کرده است و سال آینده نیز این تعداد به 20 پارک خواهد رسید.

گفتگو با مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج حاکی از آن بود که در طول یکسال اخیر اقدامات عمرانی بیشماری در حوزه احداث و بازسازی پارک ها در کلانشهر کرج صورت گرفته است و اکنون این تعداد پارک و تجهیزات باید کرج را به عنوان شهری سبز در کشور نمایان سازد.

گفتگو: سپیده غفاری