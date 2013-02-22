همایش خیبریون در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش خیبریون شامگاه پنج شنبه با حضور بیش از 400 رزمنده چهارمحالی شرکت کننده در عملیات خیبر در دوران جنگ تحمیلی در مجتمع فرهنگی لاله شهرکرد برگزار شد.

دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت چهارمحال و بختیاری در این همایش با تأکید بر گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه در بین نسل جوان، بیان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، ارزش است و ترویج این ارزش اقدامی مهم محسوب می‌شود.

حسین گنجی عنوان کرد: این همایش و دیگر همایش ها که با این عناوین برگزار می شود به خاطر این است از ظرفیت و پتانسیل ایثارگران بهرمند شویم.

وی بیان کرد: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به دنبال آن است که از تمام ظرفیت ها در این خصوص استفاده کند.

وی ادامه داد: درحال حاضر افکار و اندیشه های جوانان مدنظر هجمه دشمنان بوده و باید با هوشیاری و آگاهی کامل در مقابله با آن عمل کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ایثارگران و یادگاران هشت سال دفاع مقدس باید وارد عرصه شوند و با تجارب خود گامهای اساسی برای ناکام گذاشتن جنگ دشمن در عرصه جدید بر دارند.

در این همایش همچنین تعدادی از فرماندگاهان گردانها به بیان خاطرات و چگونگی انجام عملیات خیبر پرداختند.