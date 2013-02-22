انتظار؛ سمت و سوي بيداري اسلامي/ نقش اساسي ولايت در اتحاد مسلمين

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر ولايتي شامگاه پنجشنبه در كنگره بين المللي انتظار و بيداري اسلامي با موضوع نقش ولايت در بيداري اسلامي اظهار داشت: بيداري اسلامي در ايران با دو ركن عاشورا و انتظار كليد خورد و اگر عاشورا نبود، اين بيداري خاموش مي‌ شد.

ولايتي بيان كرد: سمت و سوي بيداري اسلامي در ايران به سمت انتظار و شعار آن "يالثارات الحسين" بوده و هست.

وي با اشاره به عقب ماندگي هايي كه در عصرهاي مختلف گريبان كشورهاي اسلامي را گرفته بود، افزود: در ايران در راستاي اينكه الفباي ما نيز بايد لاتين شود، تشكل‌هايي شكل گرفت همانگونه كه چادر از سر زنان برداشته شد و كلاه ژاندارم‌هاي فرانسه به نام كلاه پهلوي بر سر مردان قرار گرفت.

ولايتي با اشاره به ديگر عقب‌ماندگي‌هاي كشورهاي اسلامي از جمله ايران در گذشته عنوان كرد: در آن زمان دانشگاه‌ها عقيم بود و ايران از فرهنگ غرب فقط فرنگي‌ مآبي را ترويج داده بود و از آن به عنوان روشنفكري ياد مي‌كرد.

مشاور عالي مقام معظم رهبري ادامه داد: از بين 57 كشور اسلامي، كشوري را نمي‌شناسيم كه از فرهنگ غرب پيروي كرده باشد و به رشد علمي، علمي، فرهنگي و اقتصادي رسيده باشد.

وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي بيگانه براي هيچ كشوري عزت و سربلندي نمي‌آورند، يادآور شد: كساني كه الفباي خود را تغيير دادند، از كشورهاي غربي عقب هستند و كساني كه الفباي خود را حفظ كردند، از كشورهاي غربي جلوتر هستند مانند چين و ژاپن كه رتبه 11 را در سطح دنيا در زمينه پيشرفت و تكنولوژي دارند.

دبيركل مجمع جهاني بيداري اسلامي، اين اتفاق بزرگ يعني بيداري اسلامي را بازگشت به ارزش‌هاي اسلامي دانست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش رهبر انقلاب از دوران طلبگي تاكنون در بيداري اسلامي اظهار داشت: ايشان قبل از انقلاب و در زمان طلبگي در زمره كساني بودند كه مبارزات بسياري داشتند كه دامنه اين مبارزات به زمان ملي شدن صنعت نفت رسيد.

ولايتي خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري در خدمت امام خميني (ره) نيز بود و اقدامات ارزشمندي نه فقط در ايران بلكه براي اتحاد مسلمانان در سراسر دنيا انجام دادند و كتب مختلفي را با مضمون اتحاد مسلمين در دنيا ترجمه كردند.

وي افزود: زماني كه نخست وزير بودند نيز وقت بسياري براي علماي غيرشيعه به منظور ايجاد اتحاد بين مسلمين مي‌گذاشتند و بعد از رحلت امام خميني (ره) نيز موقعيت بسيار حساسي داشتند و در كمك فلسطين، غزه، لبنان، سوريه و اخيرا عراق نقشي اساسي ايفا كردند.

ولايتي با بيان اينكه همه هدف و تلاش دشمن از بين بردن وحدت اسلامي بين گروه هاي مبارز است، افزود: اين اتفاق زماني در افغانستان نيز به وقوع پيوست اما مقام معظم رهبري، ساعتها وقت گذاشتند و حرفها و جدالهاي گروه هاي مبارز را شنيدند و در نتيجه حزب وحدت اسلامي را در افغانستان ايجاد كرند.

وي افزود: ايشان با صرف وقت زياد و تدبير زياد در پيشرفت بيداري اسلامي در افغانستان نقش بسيار مهمي داشتند.