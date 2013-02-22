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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

وقوع 3 زمین لرزه در گلزار/زمین لرزه 4.1 ریشتری گلزار را تکان داد

وقوع 3 زمین لرزه در گلزار/زمین لرزه 4.1 ریشتری گلزار را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: سه زمین لرزه نسبتا شدید صبح امروز گلزار واقع در استان کرمان را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سه زمین لرزه نسبتا شدید صبح جمعه گلزار کرمان را تکان داد. شدت بزرگترین این زمین لرزه ها 4.1 ریشتر گزارش شده که راس ساعت پنج و 9 دقیقه بامداد امروز رخ داد.

بنابه اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ۵۷.۰۹ طول جغرافیایی و ۲۹.۵۸ عرض جغرافیایی رخ داد.

همچنین زمین لرزه مذکور در 20 کیلومتری زمین رخ داد.

دو زمین لرزه 3.5 و 2.4 ریشتری نیزبه فاصله چندین دقیقه از زمین لرزه نخست بار دیگر گلزار را تکان داد.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

کد مطلب 2003487

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