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۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

- رسانه های خبری از افزایش فشار جمهوریخواهان بر اوباما برای انصراف از نامزدی هیگل خبر دادند.

- تیراندازی ها در آمریکا این بار در لاس وگاس فاجعه آفرید.

- اداره کار آمریکا از افزایش نرخ بیکاری در این کشور در ماه فوریه خبر داد.

- نخست وزیر ژاپن وارد واشنگتن شد.

- سازمان دیده بان حقوق بشر بر مجازات عاملان نقض حقوق بشر در مالی تاکید کرد.

-  تظاهرات ضد دولتی در بلژیک ادامه دارد.

- وزرای خارجه روسیه و آمریکا سه شنبه آتی در برلین درباره سوریه گفتگو می کنند.

- وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به لبنان بر ضرورت آغاز گفتگوها میان دولت و مخالفان سوری تاکید کرد.

- مجلس سنای آرژانتین با اکثریت آرا موافقت خود را برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب میان این کشور و ایران بر سر موضوع "آمیا" اعلام کرد.

- دبیر کل ناتو خواستار توقف کاهش بودجه نظامی کشورهای عضو شد.

- در ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریستهای مسلح، شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

- حمادی الجبالی، با پذیرفتن مجدد نخست وزیری تونس مخالفت کرد.

- انتخابات پارلمانی مصر، اواخر آوریل برگزار خواهد شد.

- آمار تلفات انفجار تروریستی در دمشق به بیش از 50 کشته و 200 زخمی رسید.
 

کد مطلب 2003488

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