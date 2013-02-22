عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- رسانه های خبری از افزایش فشار جمهوریخواهان بر اوباما برای انصراف از نامزدی هیگل خبر دادند.

- تیراندازی ها در آمریکا این بار در لاس وگاس فاجعه آفرید.

- اداره کار آمریکا از افزایش نرخ بیکاری در این کشور در ماه فوریه خبر داد.

- نخست وزیر ژاپن وارد واشنگتن شد.

- سازمان دیده بان حقوق بشر بر مجازات عاملان نقض حقوق بشر در مالی تاکید کرد.

- تظاهرات ضد دولتی در بلژیک ادامه دارد.

- وزرای خارجه روسیه و آمریکا سه شنبه آتی در برلین درباره سوریه گفتگو می کنند.

- وزیر امور خارجه انگلیس در سفر به لبنان بر ضرورت آغاز گفتگوها میان دولت و مخالفان سوری تاکید کرد.

- مجلس سنای آرژانتین با اکثریت آرا موافقت خود را برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب میان این کشور و ایران بر سر موضوع "آمیا" اعلام کرد.

- دبیر کل ناتو خواستار توقف کاهش بودجه نظامی کشورهای عضو شد.



- در ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریستهای مسلح، شماری از آنها کشته و زخمی شدند.



- حمادی الجبالی، با پذیرفتن مجدد نخست وزیری تونس مخالفت کرد.



- انتخابات پارلمانی مصر، اواخر آوریل برگزار خواهد شد.



- آمار تلفات انفجار تروریستی در دمشق به بیش از 50 کشته و 200 زخمی رسید.

