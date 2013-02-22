حادثه ای تلخ برای جامعه مهندسی مازندران/ ریزش ساختمان و فوت کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سابقه چنین اتفاقی ناگوار در ساری به سالهای بسیار دور برگردد ، هر چند خسارتهای مادی در اثر ریزش آوار کم نبوده اما از دست رفت جان یک انسان زحمتکش از جمله حوادث تلخی است که براحتی قابل فراموش کردن نیست.

در حالی که جامعه مهندسین استان خود را برای گرامیداشت روز مهندس پنجم اسفند آماده می کنند این حادثه ناگوار کام بسیاری را تلخ کرده و اثرات آن غیر قابل جبران است، بالشخصه بعنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ

مهندسین استان که فعالیت بخش ساختمانی را بعنوان تنها منبع درآمد به طور حرفه ای دنبال می کنم، پس از این اتفاق از بسیاری از مالکان که بعنوان مجری ساختمانی با آنها قرارداد دارم درخواست کردم که در محل حادثه حضور

یابند تا از عواقب عدم توجه به اخطارهای مهندسین ناظر و مجری آگاه شوند.

متاسفانه با افزایش هزینه های ساخت مسکن، علیرغم افزایش قیمت فروش مسکن بسیاری از کارفرمایان انجام امور پیشگیرانه و رعایت کامل نقشه های مصوب را که معمولا با هزینه هایی نیز همره بوده، بر نمی تابند و به هر نحوی سعی در انجام امور بر پایه تجربیات خود دارند، در حالی که باید با این تفکرات خود بخود شکل گرفته در ذهن کارفرمایان بر اساس تجربه مقابله کرد چرا که علاوه بر حواث ناگوار و ناخواسته در طی ساخت، حوادث غیر مترقبه ای همچون زلزله نیز در کمین سازه های ما نشستند.



در این میان عدم اجرای دقیق نقشه های مصوب، عدم دقت در ساخت بتن و ساخت بتن در کارگاه بصورت سنتی در بسیاری از موارد، عدم آرماتور بندی بصورت اصولی، کمبود امکانات سخت افزاری، عدم استفاده از نیروهای متخصص دارنده کارت مهارت،سهل انگاری برخی ناظران و مجریان در انجام وظایف خود از جمله دلایل مشکلات و معضلات برخی سازه های در حال اجرا بوده که باعث می شود هر یک از ساختمانها در طول اجرا و پس از آن آبستن حوادثی باشد که برخی از آنها ممکن است بسیار سخت و ناگوار باشد.

متاسفانه تا زمانی که اتفاقی نیفتد، همه چیز خوب و دوستانه است، اما زمانی که اتفاقی بیفتد همه سعی می کنند از زیر بار مسئولیت فرار کنند. مسئولان بدنبال مقصر می گردند و معمولا همیشه دلایلی برای مقصر جلوه دادن

مهندسان ناظر و مجری وجود دارد.

به جرات می توان گفت با سخت گیری، دقت و نظارت بیشتر در اجرای صحیح ساختمانها طبق نقشه های مصوب ، مهندسان می توانند مانع از بروز حوادثی شوند که عواقب آن دامنگیر خود آنها نیز خواهد شد ، هرچند جلوگیری کامل از

بروز حادثه در انجام کارهای بزرگ غیر ممکن است، اما احتمال ایجاد حوادثی این چنین با احساس مسئولیت هرچه بیشتر مهندسان و همراهی کامل کارفرمایان تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

به امید آنکه دیگر در هیچ پروژه ساختمانی شاهد از دست دادن انسانی شریف و زحمتکش نباشیم.

پیش از ظهر دیروز، یک ساختمان در مرکز مازندران فرو ریخت که بر اثر آن یک کارگر ساختمانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در حوالی فرمانداری ساری و کلانتری 11 این شهرستان رخ داد و دو مصدوم حادثه با دو دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان بوعلی منتقل شدند.

یک کارگر دیگر که زیر خرابه‌های ساختمان مدفون شده بود با تلاش پرسنل هلال احمر و آتش‌نشانی از زیر آوار بیرون کشیده شد اما جان خود را از دست داده بود.

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عبدالله سعیدی کیاسری، رئیس مدیره شرکت آکام انبوه سازان ساری