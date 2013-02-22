  1. استانها
  2. فارس
۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

علوی عنوان کرد:

تحقق آرزوی برگزاری سالانه جشنواره ملی خوشنویسی

تحقق آرزوی برگزاری سالانه جشنواره ملی خوشنویسی

شیراز- خبرگزاری مهر: مشاور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: آرزوی دیرین دارابودن جشنواره ثابت خوشنویسی مانند جشنواره ملی خوشنویسی حافظ قرآن رو به تحقق است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علوی شامگاه پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی حافظ قرآن اظهار داشت: مردم در هر جا و مکان حق دارند به هر روشی مانند برگزاری جشنواره، نمایشگاه، کلاس .. هنر خوشنویسی را ارج نهند و گرامی بدارند.

وی ادامه داد: استان فارس و شهر جنت تراز شیراز دارای میراث گران بها و بزرگانی در عرصه خط است که خوشبختانه برگزاری این جشنواره به تحقق آرزوی مردم هنر پرور برای دارا بودن جشنواره ملی کمک کرد.

مشاور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: همانطور که در ارسنجان و نی ریز اعلام شد نباید این چنین شهرها که پایگاه اصلی هنر خوشنویسی هستند روزی قلمشان بی کار بماند و قرارگاهی از هنر در آنجا برقرار نباشد.

علوی اضافه کرد:در تمام شهرستان های هنر پرور فارس بخصوص در نیریز و استهبان منزلی وجود ندارد که فضای خود را آراسته به هنر خط نکرده باشد چرا که احمد خوشنویس و استاد ارسنجانی ها در اوج هنر خوشنویسی قرار دارند.

وی اضافه کرد: باید در حوزه هنر همانند ورزش همگانی مردم را دعوت به یکپارچی کرد تا به توان در تمامی کشور یاد بزرگان هنر خوشنویسی و دیگر هنرها را زنده نگه داشت.

کد مطلب 2003494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها