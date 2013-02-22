تحقق آرزوی برگزاری سالانه جشنواره ملی خوشنویسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علوی شامگاه پنجشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره ملی خوشنویسی حافظ قرآن اظهار داشت: مردم در هر جا و مکان حق دارند به هر روشی مانند برگزاری جشنواره، نمایشگاه، کلاس .. هنر خوشنویسی را ارج نهند و گرامی بدارند.

وی ادامه داد: استان فارس و شهر جنت تراز شیراز دارای میراث گران بها و بزرگانی در عرصه خط است که خوشبختانه برگزاری این جشنواره به تحقق آرزوی مردم هنر پرور برای دارا بودن جشنواره ملی کمک کرد.

مشاور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: همانطور که در ارسنجان و نی ریز اعلام شد نباید این چنین شهرها که پایگاه اصلی هنر خوشنویسی هستند روزی قلمشان بی کار بماند و قرارگاهی از هنر در آنجا برقرار نباشد.

علوی اضافه کرد:در تمام شهرستان های هنر پرور فارس بخصوص در نیریز و استهبان منزلی وجود ندارد که فضای خود را آراسته به هنر خط نکرده باشد چرا که احمد خوشنویس و استاد ارسنجانی ها در اوج هنر خوشنویسی قرار دارند.

وی اضافه کرد: باید در حوزه هنر همانند ورزش همگانی مردم را دعوت به یکپارچی کرد تا به توان در تمامی کشور یاد بزرگان هنر خوشنویسی و دیگر هنرها را زنده نگه داشت.