انتقال فرهنگ دینی به نسل جدید به درستی انجام نمی شود/ عمده آسیب ها در شناخت دینی افراد است

دکتر عظیم حمزئیان درمورد تهدیدهایی که فرهنگ دینی را با خطر مواجه می کند به خبرنگار مهر گفت: در جامعه امروز که فضای باز اطلاعاتی به وجود آمده و ادیان دیگر هم به تبلیغات عمده ای دست می زنند تهدیدات زیادی فرهنگ دینی ما را با خطر مواجه کرده است.

وی افزود: خطراتی، رفتار و وظایف دینی را تهدید می کند، چرا که انتقال آن به جامعه و نسل جوان به صورت کامل و یا درست انجام نمی شود و همچنین برداشتهای متناسب با زمان حاضر به افراد آگاه به زمان نیاز دارد که نظیر آن در گذشته را می توان شیهد مطهری نام برد.

مدیر ادیان و مذاهب دانشگاه سمنان درمورد اینکه عمده آسیب های مبتلا به عرصه فرهنگ دینی چیست هم اظهارداشت: عمده آسیبهای مبتلا در نوع شناخت دینی افراد است که متأسفانه بواسطه ظهور فرقه های مختلف که خودشان را منتسب به دین می کنند در فرقه وهابیت و فرقه های اهل سنت یا فرقه های درونی شیعه از گروه هایی که گرایش های متفاوت در نگرش دین و تفسیر متون دینی دارند است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان تصریح کرد: دومین آسیب کمبود افراد مطلع به وضع موجود است. سومین آسیب کمبود نویسندگان یا واعظان بلیغی است که با بیان شیوا و رسا به فرهنگ دینی کمک کنند.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه چرا در حوزه فرهنگ دینی نتواسته ایم موفق باشیم هم اظهارداشت: تا حدودی در حوزه فرهنگ دینی عدم توفیقی نمی بینم ولی باز هم نسبت به کل موفق نبودیم. به همین دلایل که مشغله زیاد آشنایان دینی ما به حوزه های اجرایی و یا روزمره شدن آنها باعث شده که دقت آنها بر روی بحث های اساسی فرهنگ دینی کم شده و به همین ترتیب عدم آشنایی برخی با زبان رایج یا زبان فرهنگ امروز و زبان نسل جوان این عدم توفیق را ایجاد کرده است.

این نویسنده و محقق درمورد اینکه راهکار تقویت فرهنگ دینی چیست هم تصریح کرد: راهکار اساسی در بر طرف کردن مشکلات افراد آشنا به فرهنگ دینی که مباحث روز را استنباط می کنند است. یکدلی و یک نظری و تنظیم عقاید و آراء متفاوت در عرصه اجرا و همینطور بیان درست آن برای نسل جوان راهکار دیگر است.