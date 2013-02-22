87درصد بقعه های متبرکه استان زنجان در روستاها قرار دارند

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جمع اعتبارات دولتی مساجد و اماکن متبرکه در استان به 21 میلیاردو 605 میلیون ریال می رسد افزود: 41 درصد از این اعتبارات در روستاها هزینه شده است.



وی ادامه داد: از موقوفات شاخص استان می‌توان به ششدانگ شهر قیدارنبی (ص) و 15 روستای تابعه، مدرسه و مسجد سید شهر زنجان به همراه 128 باب حجره، 200 باب مغازه و پاساژ و بازار قیصریه،موقوفه جمیله خانم روستای سهرین که بالغ بر يك‌هزار هکتار زمین است، موقوفه حاج شفیع ابریشمی با 10 روستا و بیمارستان شفیعیه زنجان و موقوفه کاروانسرا سنگی اشاره کرد.

عباسی ادامه داد: طبق آمار واصله هم‌اکنون بیش از 52 درصد از موقوفات استان در روستاها است که این اداره‌کل در صدد است با اجرای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و نیز توسعه فرهنگ وقف، این رقم را افزایش دهد.



معاون اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه از احداث 62 باب مسجد و بازسازی امام‌زاده در استان طی سال‌جاری خبر داد و افزود: از این تعداد 15 امامزاده بازسازی و 23 مسجد در روستاهای استان احداث خواهند شد در حال حاضر هزار و 400 باب مسجد و تکیه و حسینیه و نیز 105 بقاع متبرکه در استان وجود دارد.



عباسی در ادامه به نیات موقوفه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 2 هزار و 699 مورد نیت موقوفه در استان وجود دارد که عمده‌ترین این نیات مربوط به تعزیه و عزاداری، روضه خوانی، تعمیر مساجد، کمک به مستمندان، تعمیرات پل و قنات واحکام هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد موقوفات استان بیش از 2 هزار و 200 مورد است افزود: تعداد رقبات موجود در استان 20 هزار و 700 مورد است.