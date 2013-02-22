آمل قهرمان والیبال دانشجویان منطقه سه کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که در مجموعه ورزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی آغاز شد، تیم میزبان در حضور چهار تیم شرکت کننده در این مسابقات با کسب سه پیروزی به مقام قهرمانی دست یافت وجام قهرمانی را بالای سر برد. در این مسابقات تیم واحد سما بابل دوم شد و تیم قائم شهر در جای سوم این مسابقات قرار گرفت.

مسابقات واليبال دانشجویان آموزشگاه های فنی وحرفه ای واحدهای سما دانشگاهای آزاد اسلامي منطقه سه کشور با حضور واحدهای آمل، ساری، بابل و قائم شهر دوره ای در آمل با هم رقابت کردند.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: پیش از این قرار بود این مسابقات با حضور حدود 10 تیم برگزار شود که واحدهای دانشگاهی نور، نوشهر، چالوس و واحدهای دانشگاهی استان گیلان به علت تکمیل نشدن تیم های والیبال شان شرکت نکردند. حمید توکلایی افزود: کمیته فنی منطقه سه کشور هم به منظور انتخاب نفرات برتر از میان والیبالیست های شرکت کننده انتخاب و به مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان شرکت خواهند کرد.

صنعت ساری میهمان اهوازی خود را شکست داد

تیم فوتبال صنعت ساری در دیداری از هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتبال کشور با شکست میهمان اهوازی خود، فاصله با تیم های رده بالای جدول رده بندی را کاهش داد.

در این دیدار که شامگاه پنجشنبه در زمین فوتبال شهدا ساری برگزار شد، شاگردان شبیرلطفی موفق شدند میهمان خود تیم فولاد نوین اهواز را با نتیجه 2 بر 1 مغلوب کنند. در دقیقه 10 این مسابقه احد شفیعی برای تیم صنعت گل زنی کرد و در شرایطی که دو تیم برای رفتن به رختکن و شنیدن سوت پایان بازی در این نیمه آماده می شدند گل تساوی تیم میهمان توسط علیرضا کارکه به ثمر رسید.

در نیمه دوم ساروی ها که نمی خواستند از جمع تیم های مدعی صعود بازبمانند تلاش بسیاری برای باز کردن دروازه حریف انجام دادند و در دقیقه 80 مزد زحمات خود را با گل اسماعیل صمدی گرفتند و این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.