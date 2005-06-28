روسيه با تمام توان به توليد و صادرات نفت ادامه خواهد داد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از"ماركت واچ"، پوتين در گفت و گو با مديران شركت هاي آمريكايي اعلام كرد كه هرچند اولويت روسيه، متنوع ساختن اقتصاد اين كشور و كاهش اتكا به كالاهاي پرنوساني همچون نفت است، اما اين كشور به منظور متعادل كردن بازار جهاني نفت با تمام توان به توليد و صادر كردن نفت و گاز ادامه خواهد داد.

بر اساس اين گزارش، پوتين در مقابل، از آمريكا درخواست كرد در آينده واردات نفت خود از روسيه را به بيش از يك ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

پوتين همچنين از كشورهاي توليد كننده نفت به علت سرمايه گذاري هاي ناكافي در عرصه اكتشاف و توليد نفت انتقاد كرد و اذعان داشت: اگر كشورهاي توليد كننده نفت در اين زمينه سرمايه گذاري مي كردند، اكنون با افزايش شديد قيمت هاي نفت روبرو نبوديم.