به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مهیر گفت: در حال نوشتن رمانی است که سال 2008 برای فرار از ویرایش «خسوف» سومین کتاب از سهگانه «گرگ و میش» شروع به نوشتن آن کرده بود. او گفت حالا که این فیلم روانه پرده سینما هم شده، بیشتر به آن کتاب فکر میکند.
مهیر در مصاحبهای گفت: وقتی شخصیتهایی خلق میکنی که زنده هستند، میدانی که داستانشان به کجا میرسد، مگر اینکه بخواهی بکشیشان! او گفت امیدوار است کتاب جدیدش هم سهگانه باشد البته باید دید خود موضوع او را تا کجاها میبرد.
او درباره کتاب دیگرش «میزبان» که قرار است در تاریخ 29 مارس برای اولین بار اکران شود، گفت: وقتی این کتاب را مینوشت دیگر از خونآشامها و جوهر قرمز خسته شده بود. با این حال این رمان پیش از داستان سهگانه خونآشامهای او منتشر شد و درباره موجودات فضایی است که ذهن ساکنان زمین را در اختیار خود میگیرند، اما جسمشان را دست نخورده باقی میگذارند تا بتوانند کره زمین را که به باور آنها در حال نابودی است به حالت کمال برسانند، اما در این میان زنی به نام ملانی استرایدر از این که فضای ذهنی اش را در اختیار آنها بگذارد خودداری میکند.
در این فیلم ساوریس رونان نقش ملانی و نسخه آدم فضاییاش را بازی میکند.
مجموعه «میزبان» در پایان مسلما با مجموعه «گرگ و میش» مقایسه خواهد شد، اما مهیر امیدوار است این مجموعه به تنهایی در نظر گرفته شود و بینندگان بیشتری از طرفداران سرسخت «گرگ و میش» پیدا کند.
مهیر فکر میکند این داستان بیشتر با سلیقه مردها جور در میآید چون روابط و وفاداریهایی بیش از روابط معمولی را در خود گنجانده است.
مهیر میگوید: زمانی که یک نوجوان هستید، عشق حس مرگ و زندگی دارد، اما مرگ و زندگی حقیقی است که جالبتر است.
نظر شما