سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی استاندار کردستان با صدور حکمی آرش لهونی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خود منصوب کرد و از خدمات موسی مرادیانی که پیش از این معاون استاندار بود تقدیر و تشکر کرد.

آرش لهونی معاون جدید استاندار کردستان از نیروهای جوان و بومی استان است که پیش از این به عنوان مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان فعالیت می کرد و قرار است از روز شنبه به عنوان معاون استاندار کردستان مشغول به فعالیت شود.

در سابقه کاری آرش لهونی مدیر کل ستادی جمعیت هلال احمر کشور، عضو شورای جوانان جمعیت هلال احمر و همچنین عضو شورای اسلامی شهر سنندج در دور دوم به چشم می خورد.

پیش از این موسی مرادیانی معاون استاندار کردستان در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی بود که با بازنشستگی وی، آرش لهونی جایگزین وی شد.

گفته می شود که یکی از معاون آرش لهونی در جمعیت هلال احمر کردستان به عنوان جانشین وی در این جمعیت انتخاب و طی روزهای آینده فعالیت خود را آغاز می کند.

همچنین بر اساس شنیده ها قرار است که طی روزهای آینده یکی دیگر از معاونان استاندار کردستان تغییر کند که البته این تغییرات در حالی ادامه دارد که از بدو حضور علیرضا شهبازی به عنوان استاندار در کردستان تغییرات در این استان بر اساس یک شیب آرام همچنان ادامه پیدا کرده است.

در حال حاضر اردوان نوسوی معاون امور عمرانی، ارسلن ازهاری معاون برنامه ریزی و ایرج حسن زاده معاون سیاسی و امنیتی سه معاون دیگر استاندار کردستان هستند که گفته می شود طی روزهای آینده یکی دیگر از این افراد تغییر پیدا می کند.

تغییر در فرمانداری دو شهرستان کردستان و همچنین تغییر در مدیر کلی آموزش و پرورش استان از دیگر مباحثی است که این روزها در کردستان بیش از هر زمان دیگر مطرح شده است.